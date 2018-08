AES Gener logra fuerte alza en ganancias por aumento en precios de venta de contratos

Energía

Positivos resultados se replicaron en el caso de los ingresos, que se incrementaron hasta los US$ 1.305 millones. Respecto a Alto Maipo, la firma reportó un avance de 68%.

Una importante alza en sus ganancias registró AES Gener en los primeros seis meses del año. Esto ya que sus utilidades se incrementaron nada menos que 147% en relación a igual período de 2017, cerrando en US$ 218 millones.

La firma atribuyó el mejor desempeño al aumento en los precios de venta de los contratos y la apreciación del peso colombiano. A eso se suman además los mayores márgenes por contratos previamente ejecutados por las subsidiarias Angamos y Cochrane y el alza en el precio de la potencia en Argentina, señaló la compañía a través de un comunicado.

Los positivos resultados se replicaron en el caso de los ingresos a junio, los cuales aumentaron 13% a US$ 1.305 millones.

En la primera mitad del año el Ebitda escaló 11% a US$ 423 millones y en doce meses completó un récord de US$ 836 millones.

AES Gener destacó también que durante el primer semestre, sus centrales contribuyeron con el 28% de la generación total de Chile, manteniéndose como líder a nivel local desde 2014.

Segundo trimestre

En el período abril-junio, la eléctrica reportó ganancias por US$ 138 millones, por sobre los US$ 113 millones que en promedio proyectaban los analistas encuestados por Bloomberg. Los ingresos, en tanto, ascendieron a US$ 650 millones, con un Ebitda de US$ 215 millones.

Además, con respecto al proyecto Alto Maipo, detalló que hasta la fecha se ha alcanzado un progreso de 68%, con 43 kilómetros de túneles excavados. Además, ya se han completado los trabajos de excavación de la sala de máquinas y la conexión del túnel de aducción de Las Lajas.

En el resultado no operacional influyeron favorablemente las utilidades por la venta de Sociedad Eléctrica Santiago por US$ 307 millones, en mayo, y la disminución del costo financiero.

AES Gener suscribió en junio un acuerdo con Chilquinta para vender activos de transmisión en la Región Metropolitana, Valparaíso y Antofagasta por US$ 220 millones, que se destinarán al pago de deuda.

La junta aprobó en abril la distribución de dividendos por US$ 185 millones correspondientes al 100% de la utilidad de 2017 y en mayo se pagaron US$ 55 millones. El remanente será distribuido durante el presente ejercicio.