AES Gener revela precio al que vendió su castigada central Gualcolda

Hace unos días anunció un acuerdo con una compañía de inversiones. En el marco de su programa para salir del carbón, a 2024 la compañía habrá vendido o desvinculado de las obligaciones contractuales el 72% de sus unidades con este combustible.

Dos días después de que AES Gener anunciara su acuerdo de venta por el 50% que mantenía la central Guacolda, la sociedad de capitales norteamericanos reveló el precio de transacción en el marco de la entrega de resultados anuales.

Esto porque detalló que la firma de inversiones Weg Capital, que pasará a controlar el 100% de la unidad si el negocio es aprobado por entes regulatorios, pagará US$ 34 millones a la firma de capitales norteamericanos.

A raíz de los planes para ir cerrando centrales a carbón, donde el país tiene un plan para lograrlo en 2040, el valor de la central se ha ido castigando en los últimos años. Tanto así, que se detalla en el reporte que al 31 de diciembre de 2020, el valor en libros de la inversión era cero.

La central tiene cinco unidades, con 764 MW de capacidad en Huasco. Aunque no hay fecha a firme para su retiro, se estima que las primeras unidades saldrán hacia 2027, mientras las últimas en 2038, en base a modelaciones que ha realizado el Coordinador Eléctrico de acuerdo a la vida útil.

Guacolda representa el 26% de la capacidad instalada operativa a carbón de AES Gener. Esta venta, sumado a los retiros de centrales adelantados ya anunciados, implicarán que la empresa reducirá en 72% sus unidades de generación a carbón, reduciendo significativamente la intensidad de carbono de su portafolio, a 2024, según detalló en un comunicado el CEO de la empresa, Ricardo Falú, quien agregó que no mantendrá en operación ninguna planta impulsada por esta energía un día más de lo necesario para cumplir sus compromisos contractuales y de lo que el sistema lo necesite para su confiabilidad.

Resultados de la energética

En cuanto a sus resultados, la empresa de energía registró pérdidas por US$ 271 millones al cierre de 2020, en comparación con utilidades en 2019 de US$ 115 millones. Esto se explica principalmente por el deterioro del valor de Propiedad Planta y Equipos en US$ 787 millones "de las centrales Ventanas 1, Ventanas 2, Laguna Verde y Angamos, como consecuencia de la intención de acelerar la desconexión de dichas unidades y a la terminación de contratos de suministro con MEL y Spence. Es importante mencionar que estos impactos contables no generan un impacto en el flujo de caja de la compañía".

Los ingresos de la firma pasaron de US$ 2.411 millones en 2019 a US$ 2.507 millones en 2020. El Ebitda fue de US$ 1.045 millones, que se compara con los US$ 839 millones del ejercicio anterior.

Falú destáco la resilencia de la compañía, dado el contexto sanitario, porque aún en "las condiciones adversas que todos enfrentamos con la pandemia de Covid-19, continuamos ejecutando nuestra estrategia Greentegra acelerando la descarbonización de nuestro portafolio y nuestro crecimiento renovable, lo que nos permitirá en 2024 tener dos tercios de nuestro Ebitda y más de la mitad de nuestra capacidad instalada provenientes de energías renovables".

Desde el lanzamiento de Greentegra en mayo de 2018, AES Gener ha firmado contratos renovables por 10,5 TWh al año. En términos de capacidad, ha incorporado 221 MW de capacidad renovable y baterías a su portafolio y tiene actualmente en construcción 1.133 MW. De este modo, al 2024 AES Gener habrá triplicado su capacidad instalada de energía renovable y baterías incorporando un total de 2,3 GW adicionales a su portafolio.

Otros proyectos

En el caso del proyecto Alto Maipo se mantiene un 96% de avance y quedan menos de 90 metros para finalizar la excavación de todos los túneles. Se espera iniciar la operación comercial de las dos plantas de generación por 531 MW en el segundo semestre de este año.

En tanto, continua la construcción de Andes Solar IIB, proyecto que contará con el sistema de almacenamiento de baterías de litio más grande de América Latina (112 MW por 5 horas). La expansión tendrá una capacidad de 180 MW, de los cuales 10 MW se instalarán con la tecnología revolucionaria Maverick de la empresa 5B.

En cuanto al desarrollo de energía eólica, los parques Los Olmos Mesamávida y Campo Lindo - por un total de 251 MW - continúan su construcción.

En Colombia también avanza la construcción del parque solar de autogeneración más grande del país, San Fernando, de 59 MW para Ecopetrol.