Alto Maipo presenta un avance de casi 70% de las obras comprometidas

Energía

La eléctrica, que incrementó sus ganancias al primer semestre, informó a analistas que ya entregó US$ 152 millones de los US$ 200 millones que acordó aportar.

AES Gener reportó al primer semestre de este año una utilidad de US$ 218 millones, lo que supone un incremento de 147% comparado con igual lapso de 2017.

La firma atribuyó este mejor desempeño al aumento en los precios de venta de sus contratos y la apreciación del peso colombiano. A eso se sumaron mayores márgenes por contratos previamente ejecutados por las subsidiarias Angamos y Cochrane y el alza en el precio de la potencia en Argentina, señaló la compañía a través de un comunicado.

En el resultado influyó además el impacto contable de la venta de activos declarados prescindibles, como la filial Eléctrica Santiago (Nueva Renca), así como líneas de transmisión, por los que en conjunto recaudaron del orden de US$ 530 millones.

Los ingresos a junio aumentaron 13%, alcanzando US$ 1.305 millones.

En la primera mitad del año el Ebitda escaló 11% a US$ 423 millones y en doce meses completó US$ 836 millones.

En lo que respecta al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo (532 MW), la generadora detalló que el avance de las obras en general alcanza el 68%, mientras que en lo referido a los túneles los trabajos se han concretado en un 57%. Esto último implica que han ejecutado 43 kilómetros de los 76 kilómetros que el complejo de dos centrales de pasada contempla en total.

A esto se suma la concreción de la totalidad de los trabajos de excavación de la sala de máquinas y la conexión del túnel de aducción de la central Las Lajas.

En lo que respecta a la inyección de recursos que la eléctrica comprometió en la reestructuración del financiamiento de esta obra que se alcanzó con los bancos en mayo, la eléctrica explicó en conferencia con analistas que ya entregaron US$ 152 millones de los US$ 200 que acordaron en primera instancia, con lo cual sólo les resta aportar US$ 48 millones. Los US$ 200 millones restantes se concretarán al final del proyecto, en caso de que sean necesarios.

AES Corp, la matriz de la generadora, mantiene el segundo semestre de 2020 como la fecha para la entrada en operación comercial del complejo Alto Maipo.

Segundo trimestre En el período abril-junio, la eléctrica reportó ganancias por US$ 138 millones, por sobre los US$ 113 millones que en promedio proyectaban los analistas encuestados por Bloomberg. Los ingresos, en tanto, ascendieron a US$ 650 millones, con un Ebitda de US$ 215 millones.

En el resultado no operacional influyeron favorablemente las utilidades por la venta de Sociedad Eléctrica Santiago por US$ 307 millones, en mayo, y la disminución del costo financiero.

AES Gener suscribió en junio un acuerdo con Chilquinta para vender activos de transmisión en la Región Metropolitana, Valparaíso y Antofagasta por US$ 220 millones, que se destinarán al pago de deuda.

La junta aprobó en abril la distribución de dividendos por US$ 185 millones correspondientes al 100% de la utilidad de 2017 y en mayo se pagaron US$ 55 millones. El remanente será distribuido durante el presente ejercicio.

AES Gener destacó también que entre enero y junio de este año, sus centrales contribuyeron con el 28% de la generación total de Chile, manteniéndose como líder a nivel local desde 2014.