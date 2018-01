Energía

La compañía logró ventas por US$ 1.054 millones. Sus utilidades experimentaron importante caída debido a una mayor base de comparación con 2016, motivada por la venta del 50% de TEN.

Los resultados de Engie para 2017 indican que la empresa alcanzó ingresos US$ 1.054 millones a diciembre, un alza de un 9% con respecto a 2016, cuando totalizaron US$ 967,4 millones.

En su análisis razonado, la compañía señaló que el mejor desempeño fue consecuencia de “un mayor precio promedio monómico para clientes libres, producto del alza los precios de los combustibles a los cuales están indexadas las tarifas”.

Para el cuarto trimestre, los ingresos llegaron a los US$ 271,9 millones, con una variación también del 9%.

En el caso de las utilidades, éstas tuvieron una importante caída del 60%, desde los US$ 254,8 de 2016 a US$ 101,4 para 2017.

La significativa baja se explica por una mayor base de comparación en 2016, ya que ese ejercicio contabiliza la venta del 50% de TEN, su filial a cargo de la interconexión SIC-SING, y la subestación convertidora de SQM.

Según detalló la empresa, al excluir los efectos de dicha operación “la utilidad neta de 2017 habría alcanzado US$ 87 millones, un aumento de 4% versus US$ 83,4 millones en 2016, debido a un menor Ebitda contrarrestado principalmente por un menor costo financiero”.

A nivel trimestral, la compañía revirtió las cifras negativas registradas en el cuarto trimestre de 2016 (US$ -5,7 millones), logrando ganancias por US$ 32,1 millones. Esto, como consecuencia de “una mayor contribución del resultado de la operación, menor costo financiero y menores gastos no operacionales”. Se suma a esto el efecto del impuesto diferido en el Gasoducto Norandino Argentina como resultado de la reforma tributaria en ese país, que contempla una baja gradual en el impuesto a la renta.