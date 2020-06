Banchile estima que venta de participación de Empresas Copec en Metrogas y Agesa alcanzará los US$ 720 millones

Energía

Según sus cálculos, la compañía podría recaudar fondos por hasta US$1.400 millones, considerando además los procesos de Sonacol y Gasmar que están en curso.

En sólo seis meses Empresas Copec ha sorprendido al mercado con dos procesos de venta que provocarán un ajuste en el sector energético y, según estima el mercado, una importante ingreso para la compañía en medio de los aprietos que enfrentan las empresas debido a la crisis sanitaria producto del Covid-19.

Luego de que en diciembre del año pasado la Sociedad Nacional de Oleoductos (Sonacol) -donde Copec es el mayor accionista con el 40,8%- contratara un banco de inversión para evaluar su venta, la tarde del viernes la firma liderada por Roberto Angelini informó su decisión de iniciar un proceso para estudiar la venta de sus participaciones minoritarias que mantiene en dos empresas -Metrogas y Aprovisionadora Global de Energía (Agesa)- en las que la Sociedad es titular del 39,8% de las acciones de cada una.

Según detalló la empresa, el proceso contará con la asesoría financiera de JPMorgan y, en caso de que se materialicen estas ventas, éstas tendrán positivos efectos en los resultados y en la situación financiera de la compañía, sin perjuicio que por el momento estos no son cuantificables. Sin embargo, un boletín preparado por el Departamento de Estudios de Banchile, le puso números a la operación, estimando un valor para ambas participaciones de alrededor de US$ 720 millones.

Considerando que la Corte Suprema confirmó en noviembre del año pasado que Gasco y Abastible deberán vender participaciones en Gasmar, donde en esta última firma el grupo Angelini tiene una participación del 36% junto con el accionista controlador Gasco, aún más recursos se podrían sumar.

Así, de acuerdo a los cálculos de Banchile, Copec podría recaudar fondos por entre US$ 1.300 millones y US$ 1.400 millones si las ventas anunciadas el viernes y aquellas cuyos procesos ya se encuentran en curso como Sonacol y Gasmar se concretan. Sólo por la venta de Sonacol, según trascendió en diciembre pasado, la operación podría alcanzar los US$ 1.000 millones.

"Creemos que, en un ambiente de bajas de tasas de interés por un tiempo prolongado, todos estos activos podrían ser interesantes para fondos de inversión alternativos", sostuvo el área de Estudios del banco.

Y no solo eso. Banchile apunta a que las operaciones podrían aliviar de forma importante las finanzas de la compañía en momentos complejos. Asumiendo que todas las ventas mencionadas se concretan antes de mediados del año 2021, el área de Estudios del banco asegura que el endeudamiento de Copec -medido a través del indicador Deuda Financiera Neta/EBITDA, se reduciría a 3,5 veces hacia el término del segundo trimestre de 2021, por debajo del ratio de 4,6 veces que proyectan actualmente.

"Tenemos una visión positiva sobre la información dada a conocer por Copec el pasado viernes, ya que el éxito de los procesos mencionados debiera aliviar significativamente una de las principales preocupaciones de los inversionistas relativa a la eventual necesidad de un aumento de capital como consecuencia del alto nivel de endeudamiento que se espera registre la compañía en los próximos trimestres", recalca Banchile.

Lo anterior, previo a la puesta en marcha del proyecto Modernización y Ampliación Planta Arauco (MAPA) programada para el segundo trimestre de 2021 que es el mayor complejo industrial de celulosa en construcción en el mundo, y que alcanza una inversión por US$ 2.350 millones siendo la más alta en la historia de la compañía ligada al grupo Angelini.

La estrategia de Copec

En conferencia con analistas por la entrega de resultados al primer trimestre de Empresas Copec, la compañía daba muestras de los pasos de uno de estos procesos y la estrategia que estaban delineando para lograr más recursos, indicando que en el proceso de Sonacol han avanzado en la definición de asesores y abogados, así como también se está llevando a cabo un "vendor due diligence". Así, esperaban estar listos para comenzar la fase comercial de esta operación muy pronto.

Asimismo, esperaban poder financiar todo el aumento de capital de Arauco -el que fue aprobado en mayo por hasta US$ 700 millones- con el efectivo en la empresa matriz más la venta de activos. Si se necesitaran fuentes adicionales -lo que por el momento no veían- reconocieron que tendrían que buscar formas diferentes de financiamiento.

"Tenemos una lista de otras opciones que podríamos activar, incluido el reequilibrio de la deuda entre nuestras compañías subsidiarias, incluida la eventual venta adicional de activos", puntualizó en ese momento el CFO de Empresas Copec, Rodrigo Huidobro.