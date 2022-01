Canadiense Innergex sigue su apuesta en Chile: compra parque solar en el norte por más de US$ 25 millones

Energía

Compañía que adquirió eléctrica ligada a Juan Claro, sumó la iniciativa llamada San Andrés, con una capacidad instalada de 50,6 MW.

Innergex Energía Renovable, la firma canadiense que compró eléctrica ligada a Juan Claro, sigue activa en Chile. Este sábado anunció la adquisición del parque solar San Andrés, en el desierto de Atacama, con una capacidad instalada de 50,6 MW, por un precio total de compra de US$ 25,7 millones.

Según detalló la firma en un comunicado, la planta, que opera de manera comercial, ha firmado un contrato para la venta de créditos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), relativos a su producción de energía, a un "importante productor de energía establecido en Chile", hasta 2034.

El presidente y director ejecutivo de la compañía, Michel Letellier, sostuvo en el escrito que "durante esta transición, Innergex seguirá creciendo en Chile".

"La adquisición de San Andrés aportará posibilidades de sinergias operacionales con el parque solar de Salvador, ubicado en la misma región. Además, San Andrés ofrece un gran potencial de desarrollo de una planta de almacenamiento de energía con baterías y de oportunidades de expansión en el futuro, gracias a la robusta conexión con la red eléctrica", recalcó.

La compañía precisó que San Andrés es el tercer parque solar de Innergex en Chile y se espera que el promedio de producción bruta a largo plazo sea de 118.9 GWh al año. Se estima que la planta alcanzará ingresos proyectados de US$ 5,5 millones en su primer año, de los cuales US$ 1,3 millones se derivan de la venta de las ERNC de la instalación contratada hasta 2034 y US$ 0,8 millones del pago por capacidad.

Asimismo, indicaron, el precio total de compra de US$ 25,7 millones neto de caja, equivalente al valor de la empresa, pues el proyecto está libre de deudas, se financió completamente con efectivo ya presente en Chile y con una línea de crédito renovable de la empresa.

En agosto del año pasado también se informó una adquisición. La compañía se quedó con el 100% de las acciones de la Empresa Eléctrica Licán, la cual es propietaria y operadora de una planta hidroeléctrica de pasada de 18 MW con un embalse de regulación diaria de hasta 3,5 horas.

La planta está ubicada en el río Licán, en Los Ríos. Según se informó, Licán fue adquirida por un valor empresarial total de US$ 40,5 millones, con una inversión para Innergex de US$ 16,6 millones, repartidos entre un pago a los accionistas y una amortización parcial de la deuda existente, además de otros costos.