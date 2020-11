Castigo por retiro anticipado de centrales a carbón marcan pérdidas de AES Gener en el tercer trimestre

Energía

Desde la compañía destacaron que, a pesar de la pandemia, están avanzando en forma acelerada en la transformación de la firma.

AES Gener reportó este jueves pérdidas por US$ 557 millones en el tercer trimestre de este año frente a los US$ 99 millones de ganancia alcanzados en igual período del año pasado. Pese a que la firma tuvo mayores ingresos en el período -totalizando US$ 674 millones, alza de 8%- y una baja en los costos de ventas, el proceso de descarbonización afectó la última línea.

Según explicó, dentro del resultado no operacional se contabiliza una pérdida de US$ 812 millones, principalmente por el deterioro contable de las centrales Ventanas I, Ventanas II, Laguna Verde y Angamos, "como consecuencia de la intención de acelerar la desconexión de dichas unidades y a la terminación de contratos de suministro. Es importante mencionar que los impactos son contables y no generan un impacto en el flujo de caja de la compañía".

Así, el Ebitda del tercer trimestre fue de US$ 312 millones, alza de 32%, la que se fundamenta -según la compañía- en la solidez de sus contratos de largo plazo y su excelencia operacional, comercial y financiera. En el acumulado, el Ebitda sumó US$ 682 millones, alza de 10%.

En su análisis razonado, la compañía indicó que continúa avanzando en la construcción del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de 531 MW donde el progreso a la fecha es de 93%. Con 72,7 kilómetros de túneles ya excavados, según dijo, "restan menos de 1,9 kilómetros para que el proyecto comience a generar energía en las centrales Alfalfal II y Las Lajas. La excavación del túnel El Volcán finalizó el 30 de octubre de 2020, más de un año antes de la fecha esperada".

"Este último permitirá incrementar el volumen de agua disponible para la generación de ambas centrales", aseguró, agregando que se espera que la iniciativa entre en operación comercial durante el segundo semestre del año 2021.

A través de un comunicado, el CEO de AES Gener, Ricardo Falú, señaló que, a pesar de la pandemia, están avanzando en forma acelerada en la transformación de la compañía. "Los logros a la fecha en la ejecución de nuestra estrategia nos permiten anunciar que 10 unidades a carbón, por un total de 2.032 MW, venderán el 100% de su energía al spot al año 2025, entregando la capacidad que el sistema requiere durante su transición a renovable", afirmó.

"Además, desde el lanzamiento de Greentegra, hemos firmado contratos renovables por 10.7 TWh al año que aseguran la incorporación de 2.304 MW de capacidad renovable y baterías a nuestro portafolio al año 2023", añadió.