CEO de Enel Américas por nuevo gobierno en Argentina: "Fernández es una persona pragmática y esperamos abrir un diálogo constructivo"

Energía

La empresa detalló sus planes de inversión, que a 2022 sumará US$ 5.000 millones, con foco en Brasil.

"Argentina siempre lo hemos tratado con el criterio del corralito, donde lo que recuperamos de la tarifa lo invertimos para mejorar la calidad, lo que seguiremos haciendo así", dijo el CEO de Enel Américas, Maurizio Bezzeccheri, al presentar los detalles de su plan inversiones 2020-2022, que contempla US$ 5.300 millones para Argentina, Brasil, Perú y Colombia.

Consultado sobre el nuevo presidente, Alberto Fernández, agregó "hemos encontrado, por lo que nos hemos podido ver con gente de su equipo, una persona muy pragmática con la que esperamos abrir un diálogo constructivo". Luego agregó que "no creemos que se vuelva a una situación que ha hecho del sistema eléctrica un proveedor de malos servicios para los ciudadanos".

Respecto de si podrían volver a darse situaciones como en el pasado, cuando bajo el gobierno de Cristina Fernández se congelaron las tarifas, recordó que en esa presidencia se intentó revisar la tarifa, pero no lo logró y por eso quedó congelada.

"El resultado de eso fue un empeoramiento de la calidad de servicio", dijo y agregó que hoy esa situación ha mejorado mucho, aunque quedan muchas cosas por hacer. "Obviamente me imagino que una actitud responsable mantenga este proceso para mejora de la calidad", destacando que no se han retirado dividendos de esa unidad de negocios. "Todos los aumentos de tarifa los hemos puesto en inversiones", destacó.

Sobre lo que está pasando en la región, dijo que "veo la parte positiva de la película. No es un optimismo estúpido... me da la sensación de que estamos en un momento del clásico sufrimiento porque estamos entrando en una fase de crecimiento, donde se encuentran las demandas que evidentemente no han tenido respuestas de equidad social y de una redistribución distinta de la riqueza y de mayor acceso para todos a una realidad que se está transformando con mucha rapidez".

Planes en Brasil

Respecto de Brasil, donde se concentrará el 62% de las inversiones en la región, Bezzeccheri señaló que es una economía que, a pesar de que no ha recuperado su ritmo de crecimiento, sigue avanzando y abre oportunidades de negocios.

Respecto a privatizaciones en ese país, el máximo ejecutivo de Enel en la región señaló ellos siguen las oportunidades que se presentan, pero los tiempos no dependen de ellos. "Siempre estamos estudiando todas las oportunidades que se presentan, pero depende del dueño cuándo se inicia el proceso, ya sea de privatizar o de vender, dependiendo si es el Estado o el privado", dijo.

Respecto de la distribuidora Luz del Sur en Perú, que la norteamericana Sempra terminó vendiendo a inversionistas chinos, Bezzeccheri señaló que "si no tienes una oferta de Enel a este nivel, significa que no lo considerábamos accesible", aludiendo al alto valor que se pagó por esos activos, con más de US$ 2.000 millones.

Volviendo al país carioca, abordó el interés por que han tenido por la distribuidora Light, que es contigua a sus zonas de operación y cumple con el criterio de dar servicios en una megaciudad. "La seguimos monitoreando, pero no tenemos ninguna acción en curso. En este momento no aparece como prioridad número uno", dijo.

En Colombia, que implica el 18% del plan, donde ellos operan una distribuidora que es controlada por el municipio de Bogotá, dijo que retomarán un diálogo con la nueva alcaldesa de la ciudad, Claudia López, para abordar el crecimiento junto a su socio, tanto en calidad de servicio, como en otras áreas del negocio, como electromovilidad donde ellos se harán cargo de construir puntos de carga para 360 buses eléctricos que comenzarán a operar. "Una relación más serena con el socio va a abrir nuevas oportunidades de crecimiento", dijo Bezzeccheri.