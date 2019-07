CGE: “No pensábamos que un pequeño elemento de la red pudiera despertar tanto rechazo”

Energía

Empresas indicaron que están trabajando con la autoridad para devolver cobros por el cambio de estos aparatos.

En medio de un proceso en marcha para devolver los cobros por los denominados medidores inteligentes, CGE y Enel explicaron ayer sus posturas en torno a la polémica, en el marco de la comisión investigadora creada en la Cámara de Diputados.

El country manager de CGE, Luis Zarauza, abordó de lleno el escenario que terminó por declarar la voluntariedad de la instalación de estos aparatos. “Está claro que no habíamos valorado adecuadamente la posición de la ciudadanía en esta materia. No éramos conscientes, no había sucedido en otros países donde operamos un rechazo de esta magnitud, no pensábamos que un pequeño elemento de la red de distribución pudiera despertar tanto rechazo, pero es claro que teníamos que hacernos cargo de esta situación y adaptarnos a ella”, aseguró el ejecutivo.

Además, agregó que -en parte- a dicha situación se había llegado porque “no habíamos sido capaces de explicar el proyecto, de comunicarlo en sus beneficios e implicaciones”

En esa línea, precisó que no han instalado medidores y que consideraron “prematuro” acudir al mercado para hacer este despliegue sin tener la seguridad de que esos equipos estaban respaldados por el anexo técnico, instrumento que debe contener los requisitos de estos aparatos.

Actualmente, Zarauza indicó que están trabajando con la autoridad en la determinación de los ajustes tarifarios necesarios para la devolución del cobro. Y, además, “estamos conversando con la autoridad que está reformulando la norma técnica de distribución de modo de ver la compatibilidad –si es que existe- entre la voluntariedad de esta implementación para los clientes y la obligatoriedad que aún se mantiene para la empresa”. Una contradicción, reconoció, que debiera resolverse a partir de una elaboración regulatoria adicional.

Además, aseguró que la lógica de la mejora continua en las empresas de distribución eléctrica existe.

“En el caso de CGE en los últimos cuatro años, que es donde podemos opinar, un año bueno la rentabilidad sobre nuestras inversiones es del 4,5% y un año malo es del 0,6%. Y esta es una rentabilidad mala”, dijo.

Mientras, el gerente general de Enel Distribución, Ramón Castañeda, se defendió ante las dudas por instalar medidores sin el anexo técnico.

“No tiene que ver con la certificación de la medida. El anexo técnico establece indicadores de desempeño del sistema. Lo que importa es si voy a hacer capaz de llegar a esos indicadores que me están exigiendo y esa duda no la teníamos”. Además, indicó que la firma “tiene una experiencia extendida” con esta tecnología.