CNE adelanta que fondo de estabilización de las cuentas de la luz se agotaría a fines de 2021 de mantenerse dólar actual

Energía

En tanto, el Gobierno aseguró que la ley larga de distribución se ingresará en marzo al Congreso a través de la Cámara de Diputados.

Un duro cara a cara tuvo este miércoles el Gobierno con la comisión de Minería y Energía del Senado en medio de las dudas por el mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas y el proyecto de ley larga de distribución que aún no se ingresa al Congreso.

Los parlamentarios calificaron como "promesas incumplidas" los compromisos tomados por el Ministerio de Energía, desatando la defensa de la autoridades.

Las sucesivas alzas del tipo de cambio debido a la incertidumbre por el coronavirus y el quiebre del cartel del petróleo, se tomaron la cita debido a que el fondo que está acumulando recursos para mantener controladas las tarifas eléctricas se está agotando más rápido de lo esperado.

Luego de que la senadora DC, Yasna Provoste, señalara que "el mecanismo de estabilización va a ser una promesa más incumplida", el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), José Venegas, enfatizó que los US$ 1.350 millones que representan el techo del fondo.

"No es ningún fracaso", ya que evitó que los clientes percibieran alzas en las cuentas de la luz. "El fondo ha cumplido el 100% el objetivo de evitar que US$ 1.350 millones lo asuman los clientes", destacó el directivo.

Sin embargo, el "round" entre la parlamentaria y el titular de la CNE no terminó ahí, ya que la senadora aseguró que el techo del fondo se acabará antes de lo programado.

Venegas explicó que efectivamente el cálculo se hizo sobre la hipótesis de un tipo de cambio de $750 (en diciembre rondaba en $750-760). Y reconoció: "Sin duda que las variaciones mayores que ha tenido el tipo de cambio y que, desde luego no son facultad del ministerio ni de la CNE modificarlas, hace que el fondo pueda tener una evolución en que se agote antes".

Según detalló el jefe de servicio, aunque el dólar se mantenga en niveles como el actual (en torno a $ 840) el fondo no se agotará este año, pero si se hace el cálculo con un tipo de cambio a $ 800 éste solo alcanza hasta el segundo semestre del 2021. "Si lo hacemos a $ 800 el fondo llega hasta casi a fines del próximo año", adelantó.

"Nosotros no controlamos el dólar. El fondo sí ha cumplido su misión y era evitar que US$ 1.350 millones sean pagados por los clientes", dijo Venegas, agregando que está ayudando la caída de los combustibles porque hay varios contratos de suministro que tienen indexación a petróleo, lo que podría implicar un efecto de 4% ó 5% a la baja.

En esa línea, reiteró que "el agotamiento del fondo no significa que la ley que aprobamos haya fracasado. El agotamiento del fondo significa que vamos a tener que tomar otras medidas antes, pero el efecto concreto de haber acumulado esos US$ 1.350 millones no se acaba".

"Vamos a tener que tomar otras medidas o hacer traspasos antes", puntualizó.

Ley larga se ingresa este mes

El esperado proyecto de ley larga de distribución también concentró las dudas de los parlamentarios.

La senadora Provoste acusó que el 1 de marzo debía ingresarse el articulado al Congreso según lo pactado en la tramitación de la ley corta. Mientras, el senador Guido Girardi (PPD) fue más allá e instó a presentar un texto propio sobre esta materia, ya que -a su juicio- se debe hacer una discusión sobre la política energética para el siglo XXI.

Consultados, profesionales del Ministerio de Energía confirmaron en la instancia que el proyecto se ingresará durante marzo al Congreso a través de la Cámara de Diputados. Actualmente, está en proceso de últimas firmas y revisiones.