CNE defiende propuesta de cambio a norma de gas para centrales eléctricas

Energía

Secretario ejecutivo aseguró que hay un nivel de combustible inflexible que es aceptable en el sistema y que puede ser administrado para beneficio de todos, pero reconoció que podría desincentivar a las energías renovables.

En plena recta final de la discusión por los cambios a la norma técnica de gas natural (GNL) para generación eléctrica que impulsa la Comisión Nacional de Energía (CNE), el secretario ejecutivo de la entidad, José Venegas, se hizo cargo de las principales críticas que ha recibido la propuesta.

En la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, Venegas señaló que el denominado GNL inflexible que se busca regular de mejor manera, que es el combustible que toma prioridad en el sistema para generar electricidad, ante la presión de falta de almacenamiento, tuvo su origen como una forma de rentar las inversiones de los proveedores en Estados Unidos.

Explicó que si bien este no es un problema “gigantesco” para el sistema, sí lo ha sido para las energías renovables, las que han acusado una serie de efectos producto de cómo funciona en la actualidad esta norma.

Una de los cuestionamientos apuntaría a si la prioridad de uso de este gas, es responsable de la pérdida de energía renovable en el sistema, conocidos como vertimientos. Ante esto, Venegas sostuvo que según cifras que manejan, solo en la zona norte, en 2020, éstas pérdidas de generación fueron de US$ 2,6 millones.

“El gas inflexible no sólo desplaza ERNC, sino también otras tecnologías más baratas que el GNL e incluso a otras centrales que operan GNL que no están en condición de inflexibilidad”, dijo, para luego defender la propuesta de la entidad que busca normar cuánto gas por empresa puede adquirir esta condición.

Luego enfatizó que la actualización de la norma que elaboraron -que está en consulta hasta el 12 de julio- “se hace cargo de que las inflexibilidades existen y que, en cierta medida, son un mal necesario, pero las administra con perspectiva del interés global y no del interés individual”.

Venegas sostuvo que han visto “posiciones extremas” y desmenuzó dos posturas que se han manifestado públicamente: generadoras que proponen que todo siga igual, y renovables que sugieren eliminar toda norma.

Frente a la primera posición, donde se argumenta que el efecto es acotado a nivel global, estimó que el hecho que el impacto sea poco a nivel del costo marginal (de uno a dos dólares por MWh), no significa que no impacte fuertemente a la generación renovable. “Por eso estamos aquí. Porque está afectando en precio y colocación de energía justamente a nuestras tecnologías de desarrollo”, recalcó.

También abordó el eventual riesgo de que la nueva norma, como está formulada, termine desincentivando la compra gas para generación, aseguró que no es efectivo.

“El costo de comprar GNL flexible o despejar las inflexibilidades es mucho menor para el generador que no tener GNL y tener que usar diesel. Cuando más se necesita el GNL, menos necesidad hay de declararlo inflexible”, sostuvo Venegas.

Para el ejecutivo, esto constituye “una amenaza media rara”, ya que tampoco hay garantía de que se traiga todo el GNL que se necesita.

Venegas cuestionó que algunos actores indiquen que una de las razones de los costos marginales observados este año sea producto de que no se trajo todo el gas, porque la norma todavía no rige. Y enfatizó: “Echarle la culpa a esta norma de que no hayan traído más gas este año, no tiene ninguna lógica”.

Dado que el uso de gas inflexible tiende a bajar los costos marginales, señaló que esto no es positivo si se da de forma ficticia “y desincentiva el desarrollo de tecnologías más competitivas (...) La generación a GNL obviamente es más cara que la ERNC y no está bien que sistemáticamente parezca lo contrario”, acotó.

“Mal necesario”

Mientras, respecto a los cuestionamientos de los renovables, indicó que “hay un nivel de inflexibilidad que sí es aceptable y que puede ser administrado para beneficio de todo el sistema”.

“Es un mal necesario estas rigideces, hay un nivel que es aceptable y útil. Y hay otro nivel que ya se pasa de la cuenta”, explicó.

Respecto a las observaciones que le han llegado en el marco de la consulta pública de la norma, el secretario ejecutivo de la CNE reconoció que ha habido un conjunto de ellas que han sido constructivas.

“Varias de ellas han sido o serán acogidas”, adelantó. Además, dijo creer que hay “cierta conciencia” de que la propuesta, bien aplicada, reducirá y llevará a una excepcionalidad la declaración inflexible.

La comisión de Minería y Energía continuará escuchando en la próxima sesión a diversos gremios y también acordó invitar a académicos para dar diversidad al debate.