CNE propone 54 obras por US$ 695 millones para expandir transmisión eléctrica

Energía

La mayor cantidad de proyectos está destinada al sistema zonal, cuya inversión asciende a un total aproximado de US$ 206 millones.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió este martes el Informe Técnico Preliminar que contiene el Plan de Expansión Anual de la Transmisión para el Sistema Eléctrico Nacional 2020 y comprende un total de 54 obras de expansión con una inversión por cerca de US$ 695 millones.

Con este informe se da pie a la etapa final del plan 2020, que comenzó con la recepción de propuestas por parte de empresas y del Coordinador Eléctrico. Hace un año, cuando la CNE emitió el reporte correspondiente al 2019, contemplaba 67 obras cuya inversión alcanzaba los US$ 398 millones.

Según informó la comisión en un comunicado, en el caso del sistema de transmisión nacional, el plan 2020 presenta 17 obras de expansión, cuya inversión asciende a US$ 489 millones aproximadamente. De ellas, 14 corresponde a ampliaciones de instalaciones existentes, por un monto de unos US$ 131 millones. En tanto, tres son obras nuevas y contempla un total de US$ 358 millones.

Mientras, respecto de los sistemas de transmisión zonal, se presentan 37 obras de expansión, cuya inversión alcanza US$ 206 millones. De esas, 30 son ampliaciones de instalaciones existentes y siete corresponden a obras nuevas.

Para la elaboración del presente informe, la CNE precisó que consideró las obras propuestas por el Coordinador Eléctrico y las presentadas por los promotores de proyectos de expansión de la transmisión y los propios análisis de la Comisión.

En el escrito, el secretario ejecutivo de la CNE, José Venegas, señaló que "el plan de expansión de la transmisión es una pieza clave para el desarrollo del sector eléctrico nacional". "El desarrollo sano, efectivo y oportuno de las líneas de transmisión es esencial para enfrentar los desafíos de la descarbonización y la ruta hacia la carbono neutralidad. Sin transmisión no es posible canalizar nuestras energías limpias hacia las zonas de alto consumo", aseguró.

Tras la publicación de este documento preliminar, la CNE recibirá observaciones por parte de los interesados para posteriormente publicar el Informe Final. Así, se estima que las obras contenidas en el presente plan de expansión iniciarán su construcción a partir del segundo semestre de 2023.

En tanto, mañana 3 de febrero, a partir de las 9.30 horas, la CNE realizará un webinar de difusión del documento emitido.