Cochilco sube su proyección del cobre para este año

Energía

Esto irá acompañado de un alza en la demanda de 3,4%, según estimó la entidad.

Déficit de cobre refinado y bajos niveles de stock en las bolsas llevaron a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) a elevar su pronóstico del precio del cobre.

La institución actualizó la proyección promedio para este año a US$ 4,30 la libra, mientras que para el 2022 pronostica que el valor promedio del metal estará en torno a los US$ 3,95 la libra. Se trata de una aumento de US$ 1 en el pronóstico, ya que previamente estimaban un precio de US$ 3,3 la libra para este año y de US$ 3 la libra para el siguiente.

El vicepresidente ejecutivo, Marco Riveros, explicó que esta alza se debe, principalmente, a expectativas de déficit de cobre refinado en el corto plazo (2021-2022) y reducidos inventarios en bolsas de metales. También está influyendo el creciente impulso de factores especulativos, que podrían elevar el precio a nuevos máximos.

Riveros agregó que la demanda mundial de cobre refinado para este año se situaría en 24,2 millones de toneladas, superando en 798 mil toneladas el 2020 y representando un alza de 3,4%. Excluyendo a China, los principales países consumidores transitarían hacia la recuperación del consumo perdido en 2020.