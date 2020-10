Colbún anota baja en ganancias del tercer trimestre y asegura que demanda de energía solo ha caído 2% por coronavirus

Energía

Un alza en sus ganancias alcanzó Colbún al tercer trimestre de este año. Según informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía presentó en este ítem US$ 64,6 millones frente a los US$ 59 millones en igual período del año pasado, representando un aumento del 9,3%. Esto, de acuerdo a lo informado por la firma, por la menor pérdida no operacional registrada.

Respecto de las utilidades acumuladas en el período enero-septiembre, la empresa recalcó en un comunicado que obtuvo ganancias por US$162,43 millones, un 12% menores a los beneficios netos del mismo período del año 2019, explicado casi enteramente por la mayor pérdida no operacional registrada, principalmente asociada al refinanciamiento del bono 2024 a comienzos de año, el que se materializó a través de la emisión de un bono por US$500 millones a 10 años.

En cuanto a los ingresos de actividades ordinarias, estos llegaron a US$ 344 millones, disminuyendo un 5% respecto a los ingresos anotados en el tercer trimestre del año pasado.

Lo anterior, principalmente, debido a menores ventas físicas a clientes regulados producto del contrato con SAESA en diciembre del año 2019 y a una menor demanda de energía a causa del estado de emergencia. "Dichos efectos fueron parcialmente compensados por mayores ventas en el mercado spot en Chile producto de la mayor generación registrada durante el trimestre", explicó la firma.

En tanto, la firma anotó un EBITDA acumulado de US$502,6 millones al tercer trimestre semestre, siendo un 3% menor que el alcanzado en el mismo período de 2019, principalmente explicado por los menores ingresos registrados durante el período. Los menores ingresos, a su vez, fueron compensados por menores costos de materias primas y consumibles utilizados y por menores gastos fijos.

Respecto al impacto de la pandemia por el Covid-19 en la demanda de energía, la compañía sostuvo en su análisis razonado que aún existe incertidumbre sobre cómo y por cuánto tiempo se extenderá esta contingencia. La demanda de energía en Chile ha caído aproximadamente un 2% durante el tercer trimestre de este año respecto a igual período del año anterior, mientras que en Perú esta baja ha estado cercana al 4%.