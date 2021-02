Colbún decide llevar a arbitraje a CGE por millonaria disputa derivada de la pandemia

Energía

Generadora dice que la distribuidora descontó “a su criterio y sin fundamento” de las facturas unos $ 2.800 millones alegando que sus clientes finales no le habían pagado por la crisis sanitaria.

La eléctrica Colbún, ligada al grupo Matte, presentó una demanda para iniciar un juicio arbitral en contra de la distribuidora CGE, que la española Naturgy acordó vender a la china State Grid. ¿El motivo de la controversia? una millonaria disputa derivada de la pandemia.

Todo partió el pasado 18 de diciembre, mediante la presentación de una demanda, con lo que Colbún inició un procedimiento arbitral previsto en el Contrato de Compraventa de Electricidad con CGE.

Esto, dijo la empresa, para resolver la diferencia que existe entre las partes. “En el sentido que esta distribuidora descontó a su criterio y sin fundamento legal o contractual de las facturas de abril, mayo y junio unos $ 2.800 millones alegando que sus clientes finales no le habían pagado como consecuencia de la actual pandemia”, dijo la empresa en su estado de resultados del año pasado.

“La administración en base a los antecedentes y opiniones de expertos disponibles a esta fecha, estima razonablemente un resultado favorable y que en definitiva el cliente debiera pagar la totalidad de los montos involucrados”, añadió la empresa ligada al clan Matte, que reportó un descenso de 20% en sus utilidades en 2020, hasta los US$ 162,5 millones.

En octubre del año pasado, tras una denuncia de Colbún, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos en contra de CGE: señaló que tomó conocimiento de que la empresa -a través de diversas comunicaciones escritas dirigidas a diferentes compañías de transmisión, generación y actores del mercado eléctrico- indicó que los cálculos del pago de la repartición de los ingresos asociados al cargo por transmisión nacional, zonal y dedicado del mes de marzo pasado, y los montos asociados a la facturación del suministro de energía y potencia serían objeto de ajustes. Esto, dijo, al aplicar descuentos proporcionales provenientes de su menor recaudación en las cuentas que hacen los clientes finales como consecuencia de la pandemia.

CGE sostuvo, en su respuesta a la superintendencia, que los descuentos son debido a que el peligro de la menor recaudación por la pandemia afecta a toda la cadena de pagos de la industria eléctrica.

“El riesgo de la menor recaudación que afecta al servicio público eléctrico, a consecuencia de la actual crisis sanitaria, debe ser asumido por cada uno de los integrantes de la cadena de producción, transporte y distribución de este producto esencial o básico, en la proporción en que cada uno de ellos participa en dicha cadena”, dijo la compañía, tras lo cual precisó que los descuentos se aplicarían a los cinco suministradores principales del sistema, que en conjunto abastecen el 87% de la demanda de sus clientes regulados.

Pese a esto, la SEC dijo que existen “antecedentes suficientes” para estimar que los hechos descritos revisten el carácter de infracciones a la normativa vigente. “La conducta desplegada por CGE al no efectuar el pago de la totalidad de la energía efectivamente suministrada por Colbún en los meses de abril, mayo y junio de 2020, constituiría un incumplimiento”, dijo la superintendencia.

“Para mantener la sustentabilidad operativa del sistema eléctrico, es necesario mantener la sostenibilidad económica que permita contar a los suministradores con capacidad para financiar los gastos presentes y futuros y asegurar las inversiones para garantizar el suministro eléctrico”, añadió.

Hasta ahora, la SEC aún no resuelve sobre la formulación de cargos a CGE tras denuncias de Colbún, pero también de Enel y Engie.

Consultada Colbún, la empresa no emitió comentarios.

CGE: "Resulta incomprensible que Colbún

pretenda salir indemne de esta situación"

CGE fue enfática en rechazar la acción iniciada por Colbún: "Frente a la situación originada por la pandemia, totalmente imprevista, inédita y excepcional que afecta a todos los sectores de la economía, y por supuesto, el sector eléctrico que no ha escapado a ello, estimamos que no hay infracción alguna a la regulación sectorial".

Añadió que "siempre entendimos que la menor recaudación sería prorrateada entre todos los segmentos, de otro modo no se entiende que al comienzo de la pandemia, el día 22 de marzo de 2020, la Asociación de Generadoras y la Asociación Empresas Eléctricas, mediante un inserto publicado en la prensa nacional bajo el título en mayúsculas 'Esto lo hacemos entre todos', anunciaron en conjunto la reprogramación de deudas y la suspensión de corte de suministro para los clientes vulnerables".

La firma explicó que las distribuidoras recaudan de sus clientes regulados los costos asociados a la generación, transmisión y distribución de electricidad. "Mientras la componente de distribución representa en promedio sólo el 20% de la cuenta, el resto corresponde mayoritariamente a la actividad de generación. Así, frente a una situación imprevista, inédita y excepcional el 20% de la industria no puede asumir el costo del otro 80%", dijo.

"Estamos ante una crisis en la que prácticamente todos, empresas y clientes, hemos tenido que afrontar algún grado de afectación por la pandemia, por lo que resulta incomprensible que dicha generadora pretenda salir indemne de esta situación y frente a una cadena de pagos que naturalmente se ha visto afectada".