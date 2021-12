Coordinador Eléctrico adjudica oficialmente construcción de megalínea a consorcio de ISA, Transelec y firma china

Energía

De los siete años de desarrollo de la obra de transmisión que permitirá unir Antofagasta y Santiago, tres años son para el Estudio de Impacto Ambiental más permisos, y cuatro de construcción.

Luego de que hace una semana se realizara la apertura de las ofertas económicas para la megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, obra de transmisión en corriente continua (HVDC) de 1.500 kilómetros que unirá Antofagasta y Santiago, este lunes el Coordinador Eléctrico realizó la ceremonia en la que se adjudicó oficialmente al consorcio "Yaquille" -integrado por ISA Inversiones Chile SpA, Transelec Holdings Rentas Limitada y China Southern Power Grid International (HK) Co. Limited- los derechos de ejecución y explotación de la nueva línea.

La propuesta presentada por el consorcio "Yallique" involucró un Valor Anual de Transmisión por Tramo (VATT) de US$ 116.300.000. Mientras, el consorcio Meval, formado por Iberdrola Redes España, S.A.U y Celeo Redes Chile Limitada, contempló un VATT de US$ 197, 2 millones. Así, el primero se erigió como la mejor propuesta, representando una inversión que bordearía los US$ 2.000 millones.

Según informó el Coordinador Eléctrico, organismo que supervisa el sistema y que lideró el proceso de licitación, el adjudicatario deberá suscribir y entregarles a más tardar dentro de seis días hábiles, la escritura pública de aceptación de la adjudicación, de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación.

El evento contó con la participación del subsecretario de Energía, Francisco López; el presidente del Coordinador, Juan Carlos Olmedo; además de los integrantes del Consejo Directivo, el Director Ejecutivo del organismo, Rodrigo Bloomfield, y los representantes de las tres empresas adjudicatarias.