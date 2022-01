Coordinador Eléctrico propone 31 proyectos por US$ 342 millones para expansión del sistema de transmisión de 2022

Energía

Incluye obras que surgen ante la aplicación de nuevas metodologías y criterios para aumentar la confiabilidad del sistema. El año pasado la propuesta sumó US$ 355 millones.

El Coordinador Eléctrico, organismo que supervisa la operación del sistema, dio a conocer este miércoles su propuesta de expansión para el sistema de transmisión eléctrico correspondiente al año 2022.

Según informó el organismo en un comunicado, la propuesta está compuesta por 31 proyectos que totalizan una inversión de US$ 342 millones. Del total de obras, 11 corresponden al desarrollo del sistema de transmisión nacional (US$ 243 millones), y 20 a proyectos de transmisión zonal (US$ 99 millones).

La propuesta de expansión de la transmisión del 2021 fue de US$ 355 millones.

La propuesta de expansión de transmisión es el resultado de un estudio de planificación realizado por el Coordinador, que considera una proyección de la demanda de energía y potencia para un horizonte de 20 años, con escenarios de oferta de generación desarrollados mediante modelos de optimización de inversiones en generación y transmisión, que incluyen costos de tecnologías que orientan a una alta inserción de energía renovable variable (ERV).

El diagnóstico de uso del sistema de transmisión publicado por el Coordinador en noviembre de 2021 -obtenido a partir de las simulaciones de la operación del sistema de largo plazo, bajo diversas condiciones hidrológicas y de variabilidad de generación ERV-, permitió elaborar y evaluar las distintas propuestas de obras de transmisión, considerando nuevas tecnologías, para cumplir con los criterios establecidos en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

Adicionalmente, se detalla, la propuesta de expansión ha incluido propuestas de obras de transmisión que surgen ante la aplicación de nuevas metodologías y criterios de planificación propuestos por el Coordinador a la Comisión Nacional de Energía (CNE) para aumentar la confiabilidad del sistema.