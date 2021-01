Energía

El plan del año anterior contemplaba 48 obras con una inversión total de US$ 357 millones.

El Coordinador Eléctrico, organismo que supervisa el funcionamiento del sistema eléctrico, informó el viernes su propuesta de expansión para el sistema de transmisión eléctrico correspondiente al año 2021.

Según detalló, la iniciativa está compuesta por 128 proyectos con una inversión de US$ 717 millones. Del total de obras, 15 corresponden al desarrollo del sistema de transmisión nacional (US$ 415 millones), y 113 a proyectos de transmisión zonal (US$ 302 millones). Esto, mientras el plan del año 2020 alcanzó los US$ 357 millones con 48 obras.

En el sistema de transmisión nacional, se propone la ampliación de la subestación Kimal, para permitir la conexión de la línea HVDC Lo Aguirre–Kimal y otras obras que mejoran la confiabilidad de líneas y subestaciones, para usar al máximo la capacidad de transmisión entre las zonas de Alto Jahuel y Charrúa.

Mientras, para el desarrollo de los sistemas de transmisión zonal, destacan nuevas subestaciones y líneas de transmisión, junto con los aumentos de capacidad de transformación y normalización en diversas subestaciones, y aumentos de capacidad de líneas de transmisión, abarcando desde la zona de Antofagasta hasta Chiloé.

La propuesta de expansión de transmisión es el resultado de un estudio de planificación realizado por el Coordinador que considera, por ejemplo, una proyección de la demanda de energía y potencia para un horizonte de 20 años.

Tras la publicación del informe, corresponde que la Comisión Nacional de Energía (CNE) convoque a las empresas a proponer proyectos de transmisión, para luego emitir su Informe Técnico Preliminar hacia fines del segundo semestre de 2021.