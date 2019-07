Coordinador Eléctrico y Guacolda tienen su cara a cara ante Panel de Expertos

Energía

Ente insistió en que la propuesta de la reclamante causaría una “distorsión en el costo marginal de energía”.

Luego de que Guacolda –ligada a AES Gener- lanzara su artillería contra el Coordinador Eléctrico ante el Panel de Expertos por una verificación de costos relacionados con el carbón que utiliza la central, las partes tuvieron el viernes su cara a cara.

Esto, porque el organismo que supervisa y coordina el sistema eléctrico nacional obligó a la firma a bajar el costo que declara para la descarga en muelle del carbón que recepciona en el Puerto Guacolda 1.

En la audiencia pública, Guacolda aseguró que el Coordinador está “equivocado” por tres razones. Primero, los costos relevantes para el sistema eléctrico son los de generar electricidad para la central, no los del puerto; segundo, esos costos –precios cobrados por los proveedores- incluyen no sólo las variables del proveedor; y, finalmente, el que el dueño de la central sea el mismo de las instalaciones de la cadena de suministro de combustible no debería afectar el costo del sistema, ni el despacho económico.

El Coordinador se fue de lleno en defensa de sus actuaciones. Representado por tres ejecutivos del organismo, indicó que Guacolda buscaba que todo el Sistema Eléctrico reconociera como costo de descarga para su muelle un nivel basado en un caso “hipotético, refutable y ficticio”, que no corresponde al gasto variable incurrido para su producción de energía eléctrica.

En su intervención, se indicó que el Coordinador verificó los costos y comprobó que son distintos a lo declarado por la central.

Por esto, la propuesta del reclamante provocaría “un uso ineficiente de los recursos disponibles para producir electricidad en el sistema y, en consecuencia, causaría una distorsión en el costo marginal de energía”.

“El actuar del Coordinador se ajusta a la normativa vigente, la que sólo admite costos variable efectivamente incurridos”, enfatizó.

La gerente de Asuntos Legales del organismo, Consuelo Mengual, aclaró que éste “no ha opinado, ni ha pretendido hacerlo, sobre cómo Guacolda debe rentar su puerto”.

Como parte interesada intervino la Compañía Minera del Pacífico, ligada a CAP. Esta empresa es clave en el conflicto, ya que Guacolda se basaba en un contrato con ellos para fijar el costo que informa al Coordinador para la descarga en muelle del carbón.

“El precio convenido en un solo contrato, aisladamente considerado, no es suficiente para considerar que es un precio de mercado”, dijo.

Por esto, solicitó rechazar la discrepancia de Guacolda. “La falta de antecedentes para acreditar el costo efectivo del servicio de descarga en muelle de acuerdo con las condiciones actuales del mercado no puede suplirse con el contrato de descarga celebrado en 1996”, enfatizaron.