Crisis en Quintero: Superintendencia formula cargos contra tercera empresa

Energía

Esto, a raíz de las fallas operacionales de una estación de monitoreo de calidad del aire en previo a los días donde se desató la crisis ambiental.

Una tercera empresa sumó la Superintendencia de Medio Ambiente en su lista de procesos sancionatorios. Esta vez fue contra GNL Quintero, a quien se le acusó de tener fallas en su estación de monitoreo entre el 17 y 22 de agosto, previo a la crisis.

En varias visitas, la SMA informó que “fue posible determinar que desde el día 1 de agosto en adelante el equipo Thermo Modelo 55C, encargado de la medición de hidrocarburos totales e hidrocarburos metánicos y no metánicos, comenzó a presentar fallas que se tradujeron en el registro de datos no confiables para estos gases. Frente a esto, la empresa no tomó las acciones correctivas inmediatas que hubiesen permitido un registro confiable de las concentraciones de hidrocarburos en el aire”.

La infracción fue calificada como gravísima, aunque además se levantaron dos cargos adicionales en categoría de leves.

Tras la notificación de esta formulación de cargos, GNL Quintero S.A. tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos.

La empresa no tardó en responder y señaló que "la formulación de cargos por parte de la SMA es el inicio de un proceso y no una sanción".

"Queremos reiterar que no obstante este proceso de la autoridad, los cargos no guardan ninguna relación con alguna responsabilidad en los episodios de intoxicación que han afectado a la bahía, y que mantenemos nuestro compromiso absoluto con una operación limpia, sustentable, y responsable con el medioambiente y la comunidad", dijo.