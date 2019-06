Definición en conflicto con central El Campesino entra en recta final

Energía

En los próximos días, la Comisión Nacional de Energía (CNE) informará una decisión clave que marcará la disputa en torno al codiciado contrato que tiene la central El Campesino -ligado a Generadora Metropolitana, de la francesa EDF y el grupo local Andes Mining Energy (AME)- con las distribuidoras eléctricas para abastecer a clientes regulados del sistema, el que hoy está en tela de juicio dado que no se ha construido la unidad con la cual se daría el servicio. A pesar de las tratativas de la entidad para lograr un compromiso con plazos claros para sumar nueva capacidad, las partes sólo sumaron más antecedentes.

Alfonso Ardizzoni, Generadora Metropolitana:

"Para que haya un arbitraje tiene que haber una discrepancia y no conocemos ninguna"

El gerente general de Generadora Metropolitana -que tiene a El Campesino como proyecto-, Alfonso Ardizzoni, reafirma su convicción de que no había obligación de construir la central y que todas las distribuidoras están de acuerdo con la modificación enviada.

"Había que cumplir ciertos requisitos, no tenía que estar aprobado, ni iniciar construcción, solamente tenía que estar admitido a trámite en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Respecto de una obligación de construcción no existe, estamos cumpliendo con nuestra obligación que es suministrar, eso es lo esencial del contrato", asegura al ser consultado.

Detalla que "nos sometimos a una base de licitación con un contrato y bajo ese acuerdo hemos invertido US$ 400 millones; US$ 100 millones en un proyecto que aún no podemos construir; US$ 300 millones en activos que hoy están operando y nos permiten respaldar el 100% del suministro que estamos efectuando".

Si se construirá o no la central, el ejecutivo señala que "tenemos la capacidad suficiente para abastecer nuestras obligaciones, no obstante, igual vemos a El Campesino como una fuente de suministro". en cuanto al estado de poder utilizar Nueva Renca de cara al contrato, reconoce que aún no reciben la luz verde de los financistas, ya que están a la espera de la definición de la CNE. Y, además, descarta la idea de un arbitraje como propone la CNE: "Para que haya un arbitraje tiene que haber una discrepancia y no conocemos ninguna".

José Venegas, Secretario Ejecutivo de la CNE:

"Llegaron antecedentes (adicionales), pero no un cambio de propuesta"

"Estaba súper claro que había que construirlo. Era indiscutible el compromiso de crear la central". Ayer, el secretario ejecutivo de la CNE, José Venegas, en el Foro Apemec 2019, volvió a la carga contra la central El Campesino por no haber sido construida para abastecer un contrato de clientes regulados.

Según planteó, "construir la central que se promete siempre ha sido una obligación antes y después", agregando que "ninguna regla es más importante que cumplir los contratos". Incluso, fue más lejos y aseguró que la situación no es un buen precedente y que debe solucionarse. "No es poca energía ni poca promesa de futuro, son 600 MW, era una promesa relevante. No podemos mirar el techo.

También hay una injusticia porque otros sí han cumplido", sostuvo.

Tras la cita, la autoridad indicó que están estudiando las propuestas de modificación de contrato que fueron presentadas por El Campesino y las distribuidoras, por lo que tomarán una definición lo antes posible.

Sobre lo presentado, precisó que llegaron nuevos antecedentes, pero no llegó ningún cambio de propuesta a la ya informada. En cuanto a los plazos que se barajan para resolver la situación, indicó que "nosotros hacemos las cosas acuciosamente. Esperaría que ya la próxima semana, o en dos semanas más, estemos informando". Y, sin adelantar detalles, precisó que los escenarios son muy claros: se acepta o se rechaza la propuesta. Explicó que la postura de la CNE es que se debe hacer un arbitraje si no hay acuerdo.