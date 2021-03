Dipres estima que se recaudarían US$ 5.600 millones de mantenerse cobre a US$ 4 promedio

Energía

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, insistió en que el proyecto para establecer nuevo royalty “está fuera del ordenamiento constitucional”.

Con cifras en mano llegaron ayer las autoridades para continuar el debate que encabeza la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre el proyecto que establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio.

Recogiendo las dudas que surgen en esta materia frente al impacto de la racha alcista del precio del cobre, la Dirección de Presupuestos llegó a la instancia con distintos escenarios de cómo se comportaría la tasa marginal royalty versus el valor del metal rojo. Según se detalló, si se tiene un precio de US$ 3,5 la libra, la tasa llegaría en torno a 8%. Con US$ 4 la libra, se llegaría a un 10,5%; mientras con un precio superior a US$ 4,5 la libra se alcanzaría una tasa de 15,5%.

Sin embargo, el director de Presupuestos, Matías Acevedo, ahondó en la recaudación adicional que tendría el Fisco frente a mayores precios del cobre. Según explicó, el Ministerio de Hacienda estimaba que en 2021 recibiría US$ 3.326 millones por la minería, pero en enero recalculó y espera recibir US$ 4.437 millones, porque el precio esperado es mayor (US$ 2,88 en octubre y US$ 3,35 en enero).

Así, haciendo el ejercicio con el cobre en US$ 4 promedio en un año, recaudarían US$ 5.644 millones de parte de la minería, siendo casi US$ 1.200 millones más que lo que proyectan hoy con el cobre en US$ 3,35.

“A nivel de recaudación fiscal de la minería tenemos una parte del sistema a la minería que es progresivo, el royalty, es decir la tasa marginal que pagan las empresas mineras, va aumentando en la medida que el margen operacional de ésta crece, en este caso producto particular producto del aumento del precio del cobre”, recalcó Acevedo.

También se refirió a que hay otras 14 empresas que contribuyen a la recaudación de la minería privada que están dentro de lo que se conoce como otros ingresos de recaudación por impuesto a la renta.

“En general, nunca hemos hablado, nunca hemos abierto esa información porque se estableció como convención el año 2001 que se iba a trabajar de esta manera con la gran minería privada. Pero creo que llegó el momento también de indagar cuánto de esas empresas, de esas 14 empresas adicionales, cuánto están aportando también a la recaudación total para tener una película completa”, recalcó.

Además, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, insistió en que, si bien están realizando un acompañamiento del proyecto de ley que busca instaurar un nuevo royalty, “esta moción está fuera del ordenamiento constitucional jurídico”.