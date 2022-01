Diputados aprobaron proyecto de servicios básicos del gobierno

Energía

Ahora la iniciativa que regula pago de deudas y subsidios regresó al Senado para nueva revisión.

Por unanimidad, con 124 votos a favor, sin negativas ni abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley presentado por el gobierno que establece subsidios y regula el prorrateo y pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos. Esto, luego de que ayer en sesión especial fue despachado por la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, tras la revisión de indicaciones.

El mismo resultado tuvo el articulado que incluyó una indicación introducida en la comisión de Hacienda. Por esto, el texto volvió al Senado a una nueva revisión, pasando a su tercer trámite constitucional. De acuerdo al texto, serán beneficiados aquellos usuarios de empresas proveedoras de servicios sanitarios que tengan un consumo promedio no superior a 15 metros cúbicos mensuales de agua potable. Además, deben encontrarse morosos respecto de la deuda generada entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

En el caso de las empresas y cooperativas de distribución eléctrica, el texto consigna que serán beneficiarios aquellos usuarios que tengan un consumo promedio de electricidad no superior a 250 kilowatts hora mensuales.

El proyecto determina que el consumo promedio corresponderá al promedio de consumo mensual de 2021. Y en caso de contar en dicho año con un registro inferior a 12 meses de facturación por consumo, el promedio se determinará según el consumo de los meses registrados.

La cuota mensual se calculará dividiendo el monto total de lo adeudado por 48 y dicha cuota no podrá exceder el 15% del cobro asociado al consumo promedio.

Coordinador propone 31 obras

para expansión del sistema en 2022

El Coordinador Eléctrico dio a conocer su propuesta de expansión para el sistema de transmisión eléctrico para 2022. Según informó, el plan está compuesto por 31 proyectos que totalizan una inversión de US$ 342 millones.

Del total de obras, 11 corresponden al desarrollo del sistema de transmisión nacional (US$ 243 millones), y 20 a proyectos de transmisión zonal (US$ 99 millones).

La propuesta de expansión de la transmisión de 2021 fue de US$ 355 millones.