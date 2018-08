Echan abajo plan para construir mega línea eléctrica de casi US$ 1.800 millones entre Santiago y Antofagasta

Energía

Un nuevo revés sufrió la Comisión Nacional de Energía en el Panel de Expertos, organismo que dirime disputas en el sector y que actúa como una especie de tribunal especializado.

Esto, porque en el marco del diseño del Plan de Expansión de Transmisión Eléctrica del año 2017, el organismo sacó de esta planificación una megalínea de transmisión entre Santiago y Antofagasta, que implicaba inversiones por US$ 1.788 millones.

Esta obra era la más relevante de un programa que sumaba US$ 2.684 millones en total, donde se incluían otras obras.

La solicitud de no considerar esta obra en la versión 2017 del plan la hizo la minera Collahuasi, ente otros motivos, porque implicaba mayores costos para los consumidores finales de la energía y no estaba suficientemente respaldada en su inmediata necesidad. Además, hizo ver que el monto de inversión difería en cerca de US$ 480 millones respecto del planteado por el Coordinador Eléctrico para una instalación de características similares.

De este modo, el Panel de Expertos pidió no considerar dentro del plan la mega obra, que viene a complementar la que está desarrollando la colombiana ISA, para llevar grandes volúmenes de electricidad desde el norte al centro del país.

En su defensa, la CNE había cuestionado la presentación de Collahuasi dado que planteaba nuevos argumentos respecto de los entregados en una fase previa de descargos del plan. En el tema de fondo, dijo que la necesidad de la línea está plenamente justificada.

El argumento central para incluir la obra en esta versión del plan -y no en uno posterior, dado que este proceso es anual- era que un eventual atraso en la línea, que se estima se requerirá hacia 2030, podía ocasionar problemas a futuro.

Uno de los integrantes del Panel y exejecutivo del sector, Juan Clavería, hizo ver en el dictamen que no se evidenciaron una serie de detalles del proyecto -como tecnología, puntos de conexión y valorizaciones- para hacer una evaluación de una obra que es relevante para el país.

Si lo estima necesario, la CNE podrá volver a insistir con la construcción de esta línea cuando presente el plan actualizado en 2018.