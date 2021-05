Eduardo Navarro, Empresas Copec: hay una "recuperación clara" en el mercado de la celulosa

Energía

El gerente general de la compañía aseguró que los proyectos Mina Justa y MAPA iniciarán sus operaciones en un escenario de precios "muy favorable".

Una "clara y sostenida recuperación" reflejaron los resultados financieros de Empresas Copec que venían observando desde los últimos meses del año pasado. Así lo reconoció este lunes el gerente general de la compañía, Eduardo Navarro, tras reportar el sábado un fuerte aumento en sus utilidades al transitar desde los US$ 6,3 millones en el primer trimestre del año pasado a US$ 228 millones en igual período de este año.

Según aseguró el ejecutivo en un video institucional, "en esto influye mucho la recuperación en los precios de la celulosa", donde hoy todas las fibras están gozando de un escenario comercial muy bueno. A lo que sumó que la división paneles y maderas ha mantenido buenos márgenes en parte por eficiencias productivas, menores costos, así también como por nuevos desarrollos que la pandemia ha impulsado en el sector inmobiliario y en lo que se conoce como "las mejoras del hogar".

Sobre la evolución del mercado de la celulosa en estos primeros meses, enfatizó que, "sin lugar a dudas hay una recuperación clara". "Hace tiempo no veíamos un alza sostenida, tan pronunciada en el precio de la celulosa, consecuencia de una demanda mucho más robusta, una oferta más ajustada, con interrupciones y sin nueva capacidad importante relevante entrando al mercado de celulosa", explicó.

El ejecutivo detalló que también sus clientes, las papeleras, "tienen hoy atractivos márgenes que permiten visualizar que es difícil que en el futuro cercano veamos precios de la celulosa a la baja". En esa línea, agregó que están proyectando "un mercado mucho más equilibrado a futuro con una oferta que implique nueva capacidad ingresando, pero más en línea con el aumento de la demanda y una demanda de celulosa que también está hoy muy influida por drivers que antes no veíamos como es -por ejemplo- la sustitución de los plásticos".

Navarro hizo un énfasis especial en el mercado de la pulpa textil donde son nuevos actores. A su juicio, los clientes finales de esta materia prima están experimentando una recuperación en esos mercados, lo que ha implicado que hoy el precio de la pulpa textil es muy atractivo. "Arauco ha estado consolidando en los últimos meses un portfolio importante de clientes, los que están muy satisfechos con la calidad física de la pulpa textil que produce nuestra planta y esperamos este año 2021 vender alrededor de 500 mil toneladas de esta celulosa textil", anunció.

En cuanto a la situación crediticia de Arauco, aseguró que ésta ha mejorado en forma clara y que lo han manifestado categóricamente todas las agencias de clasificación de riesgo. Asimismo, aseveró que la compañía "ha podido robustecer su deuda financiera neta, neta de caja, porque más allá del escenario personal hay dos cosas que han ayudado mucho a mejorar la situación financiera".

Primero, dijo, el aporte de capital que aprobó la compañía por US$ 700 millones, de los cuales US$ 450 millones ya fueron enterados por Empresas Copec a Arauco en los últimos meses. Y, además, porque la firma acaba de anunciar un acuerdo para traspasar predios forestales a un fondo internacional que le va a permitir añadir casi US$ 400 millones de caja adicional a la compañía.

Desmenuzando los resultados, precisó que en la división combustible están viendo también una recuperación en los volúmenes, en niveles que ya son más cercanos a los que se veían previos a la pandemia, con algunas interrupciones propias de la administración de la crisis sanitaria que implica algunas restricciones a la movilidad.

Mientras, en el caso del gas licuado han visto mercados que están creciendo en forma interesante especialmente en algunas geografía donde la pandemia ha aumentado el consumo en el hogar. Por ejemplo, en el canal de envasado, que ha permitido sobrecompensar las caídas en áreas más complicadas como lo es el área de comercial o el canal industrial.

"Con todo, hoy estamos anunciando un Ebitda para este primer trimestre que está en niveles mucho más en línea con lo que reportamos hace unos dos o tres años atrás y esperamos que esto se mantenga y ojalá incluso aumente el Ebitda de los próximos trimestres en la medida que el escenario de precios forestales se mantenga y los proyectos de inversión, esas grandes inversiones que estamos haciendo, concluyan, partan su funcionamiento y le puedan aportar flujos operacionales al balance de la compañía", recalcó.

Cabe recordar que la compañía anunció que para este año tiene contenplado una inversión de US$ 1.880 millones que estará concentrado en el negocio forestal y de combustible. En el detalle, el 56% y 30% del total están destinados a esas actividades, respectivamente.

Escenario de precios favorable para inicio de operaciones

El gerente general de Empresas Copec también abordó el avance de los proyectos Mina Justa y Modernización y Ampliación Planta Arauco (MAPA). Junto con destacar que estas "enormes" iniciativas han tenido que enfrentar el desafío de construirse en una escenario de pandemia, implicando modificar y repensar -por ejemplo- protocolos de trabajo en la construcción, sostuvo que esto ha significado como contrapartida que los plazos de finalización de las obras han tenido que atrasarse. Sin embargo, afirmó que la iniciativa minera ya finalizó, está funcionando, acumulando inventario y que esperan que en junio puedan hacer los primeros embarques comerciales.

En el caso de MAPA, iniciativa que permitirá aumentar en un 30% la capacidad de producción de celulosa de Arauco una vez que concluya, ya tiene un avance superior al 80% y -según Navarro- creen que darán inicio a su etapa de inicio de operaciones a comienzos del último trimestre de este año. "Una buena noticia es que MAPA, celulosa, Mina Justa, cobre, son dos proyectos que van a tener su inicio de operaciones en un escenario de precios de estos commodities muy favorable, algo que es muy bueno para iniciar estas operaciones.

Desinversiones

Otro de los frente de Empresas Copec son los tres tres procesos de desinversión que hace meses anunciaron que estaban evaluando. Además del reciente acuerdo anunciado para la venta del 100% de las acciones del terminal de Gasmar a un fondo norteamericano, la que aún tiene que ser visada por la autoridad de libre competencia, indicó que en el caso de Metrogas y de Agesa están en una fase que podrían llamar de "exploración comercial".

En tanto, en el caso de Sonacol, Navarro advirtió que este es un proceso de desinversión "algo más complejo por las características accionarias, la propiedad que tiene la compañía y además porque se nos hace necesario definir, materializar algunos contratos de largo plazo, de transporte de combustibles en Sonacol, previos a que se realice la desinversión".

Aunque no abordó la contingencia política actual del país, el gerente general de Empresas Copec destacó la reciente renovación en el directorio de la compañía, ya que -a su juicio- se está conformando una instancia más diversa en términos generacionales, género, experiencia y especializaciones.

"Creo que eso, para un escenario desafiante en términos institucionales y probablemente también una recuperaicon economica, esa diversidad es un atributo muy necesario para poder gestionar de mejor forma el futuro de la compañía", reflexionó.