Eléctricas se alistan a colocar en el mercado financiero saldos del fondo para congelar cuentas de la luz

Energía

El BID Invest, junto a bancos internacionales, ejecutarían en un máximo de 90 días el acuerdo a medida que resuelvan dudas regulatorias.

Un año de vigencia cumplirá en noviembre el mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, con el cual -en plena crisis social- se buscó anular un alza en torno al 9% en las cuentas de la luz.

El mecanismo establecía un sistema para que las generadoras absorbieran el alza, generándose una deuda a favor de las empresas por hasta US$ 1.350 millones. Esto se iría pagando a medida que entren a regir los contratos más económicos adjudicados en las últimas licitaciones de suministro.

Según el Informe Técnico de Precio Nudo Promedio de junio, hasta abril se ha generado una deuda por un monto de US$ 651 millones. Así, se proyecta que al cierre del año se acumule un saldo total de US$ 1.059 millones.

Hasta el minuto, los mayores saldos los poseen las empresas que tienen los contratos más grandes y antiguos. Enel, Colbún, AES Gener, Engie y GM Holding acumulan prácticamente el 90% del saldo. Y sólo una parte menor corresponde a firmas que se adjudicaron contratos posteriores a 2015 en base a Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

De acuerdo a la información reportada por las compañías al 30 de junio, Enel había aportado US$ 300 millones y Colbún US$ 70 millones, donde se sumarían otros US$ 35 millones de aquí a fin de año. Entre AES Gener y Guacolda (firma que controla) llegaba a US$ 91 millones aproximadamente.

Dados los montos involucrados, las firmas ya están trabajando en buscar financiamiento para colocar la cuenta por cobrar en el mercado.

En conferencia de resultados de Colbún, el gerente de Operaciones Financieras, Miguel Alarcón, reconoció que están “trabajando en una solución de financiamiento con compañías generadoras y algunos bancos comerciales en el sentido de la estructura, la cual sería la venta de las cuentas por cobrar”.

“Estamos trabajando en ese financiamiento y esperamos tener noticias los próximos dos a tres meses, pero estamos todavía trabajando en los plazos”, sostuvo hace unas semanas.

Desde la eléctrica del grupo Matte señalaron que “las condiciones definitivas de este endeudamiento aún se encuentran en discusión, por lo que la compañía se encuentra abierta a analizar otras opciones. Cabe señalar que al cierre del segundo trimestre Colbún cuenta con excedentes de caja por aproximadamente US$ 800 millones y niveles de endeudamiento inferiores a los del promedio en la industria”.

Para Enel Chile, el mecanismo para contener las alzas ha significado una “carga inédita para el sector generación, muy superior al esfuerzo realizado por otros sectores productivos del país” y reconocieron que “todos los generadores estamos explorando esas alternativas o fuentes de financiamiento”.

Según explican en la italiana, su factibilidad depende de la estabilidad regulatoria en el sector, atributo que en el país ha sido destacado a lo largo de los años. Sobre quiénes estarían interesados en financiar este camino, indican que “el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está trabajando en la implementación de esta solución con algunos bancos internacionales”.

AES Gener sincera que, junto con las empresas generadoras, “está trabajando con el BID para monetizar las cuentas por cobrar”.

Sobre estas tratativas, la Comisión Nacional de Energía (CNE) sostiene que “según se nos ha informado, ese proceso ha avanzado bien y hemos prestado colaboración para el buen entendimiento de la ley y su aplicación”.

En el Ministerio de Energía agregan que están trabajado de manera coordinada con el BID Invest aclarando dudas regulatorias para estructurar el financiamiento. El “BID Invest y los bancos involucrados están trabajando de forma comprometida para ejecutar este acuerdo de financiamiento en los próximos 90 días”, dijeron.

Sin embargo, una realidad distinta es la que viven los generadores pequeños. El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Carlos Finat, advierte que a la fecha “aún no ha sido posible concretar el financiamiento ofrecido por el BID para asegurar que durante el período de vigencia del mecanismo transitorio las empresas sigan contando con los flujos de caja necesarios para mantener su funcionamiento”.

Y agrega que valoran el apoyo del gobierno para “aclarar toda materia relevante para completar el marco regulatorio necesario para asegurar que, a la brevedad, se pueda cerrar dicho acuerdo de financiamiento y los fondos se liberen para las empresas que asumieron esta responsabilidad”.

Se aleja escenario donde los recursos alcanzan hasta 2023

A pesar de las proyecciones de algunos expertos que anticipan que el fondo para cubrir las alzas de las cuentas de la luz se agotará en junio del próximo año, la autoridad prefiere mantener la cautela. Solo podría despejar la duda el próximo Informe Técnico de Precio de Nudo Promedio correspondiente al primer semestre de 2021, que contendrá un estimado de la acumulación de los saldos hasta junio del próximo año. "Si en dicha estimación se alcanzara el límite de US$ 1.350 millones, dependerá en gran medida del comportamiento del dólar hasta dicha fecha. No corresponde hoy especular con distintos supuestos de tipo de cambio", recalcan desde la CNE.

En la industria están atentos a una eventual extensión del fondo u otras medidas que se pudiesen tomar en caso que éste se agote antes de tiempo, dado que en principio se esperaba que durara hasta 2023, que es cuando se deberían ver reflejados los menores precios de los últimos contratos licitados. Por ejemplo, en Enel plantean que el escenario depende de diversas variables y enfatizan que "el mecanismo frente a un agotamiento del fondo se encuentra establecido en la ley".

Mientras, en la CNE aseguran que "se requiere un cambio de ley para poder realizar un cambio de vigencia del fondo" y que están "monitoreando" su comportamiento. Esto último, considerando el objetivo de estabilizar el precio de la energía de los clientes regulados y resguardando el impacto de las empresas generadoras.