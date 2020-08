Empresas Copec reporta pérdidas por US$ 28 millones en el primer semestre por efectos de la pandemia

Energía

La firma del grupo Angelini explicó que en sus resultados influyó el sector forestal que anotó una caída en sus ingresos como consecuencia de menores precios de la celulosa.

El complejo escenario en el que navegaba Empresas Copec en el primer trimestre en medio de la pandemia de Covid-19 se acentuó al cierre del primer semestre. Según informó este viernes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía tuvo pérdidas en los primeros seis meses del año de US$ 28 millones frente a los US$ 383 millones que ganó en igual período de 2019.

En el detalle, la pérdida atribuible a los propietarios de la controladora al 30 de junio, neta de participaciones minoritarias, alcanzó los US$ 25 millones. Empresas Copec atribuyó este resultado, principalmente, a una caída en el resultado operacional de US$ 355 millones, unida a un resultado no operacional más negativo en US$ 149 millones.

"El menor resultado operacional se origina fundamentalmente en el sector forestal, en el que Arauco anotó una caída en sus ingresos como consecuencia de menores precios de la celulosa durante 2020", precisó.

Mientras, el sector combustibles registró una disminución en el resultado operacional, principalmente en Terpel y Copec Chile, debido a los efectos de la crisis sanitaria sobre la demanda de combustibles, a una reducción de márgenes asociada a revalorización de inventarios y a la depreciación de monedas locales al consolidar los resultados en dólares. Esto fue parcialmente compensado, en el caso de Chile, por un mayor margen industrial.

Si bien la firma del grupo Angelini hizo diversas menciones al Covid-19 en sus reportes, a nivel general, indicó que hasta la fecha el virus ha causado una "importante alteración social y de los mercados".

En esa línea, puntualizó que "los efectos para la economía global y para la compañía de esta pandemia, son a la fecha difíciles de evaluar o predecir, pero podrían incluir una variación en los precios de mercado de los productos de algunas de las afiliadas de la compañía, complicaciones logísticas, cambios en la demanda, restricciones en la producción, riesgos para la salud y seguridad de los colaboradores, y movimientos en los precios de los valores emitidos por las empresas del grupo, entre otras posibles consecuencias".