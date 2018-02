Empresas Copec va a la Suprema en contra de fallo del TDLC

Energía

Organismo prohibió que su directorio lo integren quienes estén vinculados con Abastible.

Empresas Copec se sumó a Abastible y Empresas Gasco en contra de las obligaciones impuestas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) respecto de que estas firmas deben vender la importadora y distribuidora de GLP Gasmar y otras medidas.

Concretamente la sociedad ligada al grupo Angelini pidió a la Corte Suprema que, además de dejar sin efecto la obligación de vender Gasmar, modifique la medida donde prohíbe que el directorio de Empresas Copec esté integrado por personas que sean directores o cumplan funciones ejecutivas en Abastible.

Esto a raíz que el TDLC configuró una integración horizontal en el negocio del gas dado que Copec mantiene un 99,2% de Abastible y también participa en Metrogas con 39,83%.

Según explicaron, la firma está a favor de mantener separados entre sí los negocios de Abastible y Metrogas, por lo cual se manifestó a favor de que el directorio de Empresas Copec no sea integrado por directores o ejecutivos de Metrogas.

Sin embargo, establecer esa restricción para los directores o ejecutivos de Abastible “resulta completamente improcedente e injustificado”.

“Es natural y perfectamente ajustado a derecho que Empresas Copec pueda participar en la actuación económica y financiera de Abastible conforme a los intereses de su grupo empresarial”, dice el escrito.

No fue la única empresa que reclamó. Empresas Gasco -como había sido adelantado por DF- fue contra la obligación de vender Gasmar en 18 meses.

La firma ligada a la familia Pérez Cruz apeló a que el derecho a desprenderse de bienes está asegurado y protegido constitucionalmente y que este derecho no se puede privar en un procedimiento no contencioso, como fue el que tramitó el TDLC.

Además, la empresa explicó que a su juicio la participación que junto a Abastible tienen en Gasmar no pone en riesgo la libre competencia, porque -a su juicio- no es efectivo que se genere una integración horizontal vía intercambio de información sensible.