Enap cierra primer trimestre con US$ 9,6 millones en utilidades

Energía

El EBITDA de la petrolera superó los US$ 180 millones.

Un positivo primer trimestre acaba de cerrar la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), luego de informar utilidades por US$ 9,6 millones.

En tanto, el Ebitda se empinó sobre los US$ 180,7 millones, superior a los US$ 53,2 proyectados en el plan anual de Gestión de ENAP y por encima de los US$ 27,1 millones obtenido en igual período de 2017.

La empresa se encuentra a la espera de la capitalización comprometida por el Estado, por unos US$ 400 millones, de igual modo, el patrimonio registró un incremento, al alcanzar los US$ 869,2 millones, 3,6% más que lo obtenido al 31 de diciembre del año pasado

El gerente general, Marcelo Tokman, apuntó a que lo resultados se deben a "la implementación de nuestro Plan Estratégico para hacer más eficiente y rentable ENAP, y consolidarla como una empresa que contribuye al desarrollo de Chile. Pese al alto nivel de volatilidad del mercado internacional, con mayores costos de compra de crudos para nuestras refinerías y en un escenario de fuertes oscilaciones de los precios del petróleo, hemos sido capaces de aumentar nuestro EBITDA, patrimonio y utilidades".