Enap designa a Julio Aranis como nuevo gerente general en su filial de refinería

Energía

Enap anunció este martes, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que tiene un nuevo gerente general en su filial de refinerías: Julio Aranis.

El aterrizaje del ingeniero en minas a Enap, se produjo en agosto de 2017 cuando llegó en calidad de Gerente de la Línea de Exploración y Producción de Enap. Sin embargo, 13 meses después se convirtió en titular de la Gerencia Corporativa de Supply Chain.

Cuando se comunicó su ascenso al área de la cadena sumistro de Enap, se le encargó la responsabilidad de fortalecer y construir un diseño integral y estratégico, que permitiera asegurar a lo largo del territorio el abastecimiento en forma eficiente y oportuna, informó la empresa en 2018.

Enap designó esta importante misión a Aranis, porque el ejecutivo cuenta con una larga experiencia en varias áreas de la minería, tanto a nivel nacional como internacional. Anteriormente, ocupó cargos de alta responsabilidad en Codelco como vicepresidente senior de Operaciones, gerente general de Chuquicamata, y gerente de Desarrollo y Recursos Mineros en la División Radomiro Tomic.

También fue gerente general de Cerro Colorado, de BHP Billiton, y vicepresidente senior de Minería en Escondida. Dentro de sus estudios, posee un Master of Science in Mining and Earth Systems Engineering en Colorado School of Mines.

Ahora que se convirtió en gerente general de esta filial, Aranis deberá encargarse de el abastecimiento de combustibles del país. La división de refinerías tiene una capacidad de destilación de 220.000 barriles por día y puede abastecer más del 80% de los requerimientos de esta energía en Chile. También exporta parte de su producción a Perú.