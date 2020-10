ENAP obtiene utilidades en el tercer trimestre, pero acumula pérdidas por US$ 127 millones

Energía

Si bien destacó la cifra del último cuarto, el gerente general de la estatal, Andrés Roccatagliata, advirtió que "es un resultado frágil, que hay que cuidar y extremar medidas para que se mantenga".

Complejo sigue siendo el escenario financiero de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en medio de una demanda de combustible y márgenes de refinación en mínimos históricos a nivel global.

Según informó la petrolera estatal a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), logró utilidades por US$ 2,4 millones en el trimestre de julio a agosto, lo que -a juicio de la compañía- permitió desmarcarse de las severas pérdidas registradas por la industria petrolera a nivel global.

La firma precisó que durante el primer semestre, los gigantes como Shell, Chevron e YPF, anotaron pérdidas millonarias por US$ 16.437 millones, US$ 8.270 millones y US$ 1.215 millones, respectivamente. Asimismo, han adelantado que sus resultados el tercer trimestre también seguirán golpeados fuertemente por la pandemia.

Sin embargo, la estatal reveló una pérdida acumulada de US$ 127 millones entre enero y septiembre de este año, frente a los US$ 4,5 millones que alcanzó en igual período del año pasado.

La firma reportó además que los ingresos disminuyeron 37,6% en 2020 producto de una baja de 34,3% en el precio promedio del marcador mundial Brent ICE respecto al período enero a septiembre del año pasado.

Mientras, el EBITDA a septiembre de este año fue de US$ 265,2 millones y se compara con los US$ 483,4 millones obtenidos a igual mes del año pasado.

A través de un comunicado, el gerente general de ENAP, Andrés Roccatagliata, destacó que "los esfuerzos realizados en todos los ámbitos de gestión de la compañía, permitieron tener un tercer trimestre positivo, logrando eficiencias e incrementos de productividad por US$ 213 millones, esto en un escenario extremadamente difícil".

"Tenemos que seguir trabajando muy duro, pero estamos convencidos que el año terminará con resultados muy distintos a los US$ 500 millones de pérdidas previstos para ENAP por el mercado", agregó.

Eficiencia pública

Para lograr estos mejores resultados trimestrales, la compañía enfatizó que ha aplicado una serie de medidas que incluyen: una reducción del plan de inversiones por más de US$ 200 millones, renegociación de costos de contratos, ajustes en la estrategia de compra de crudo, refinanciamiento anticipado y en condiciones favorables de los vencimientos del 2020 por US$ 620 millones, una baja voluntaria de bonos y beneficios de un gran porcentaje de trabajadores y ejecutivos.

Lo anterior, destacaron, "sin descuidar la salud de todos los que trabajamos en ENAP, asegurando el abastecimiento del país y continuando con el plan estratégico diseñado para los próximos años.

Según explicó el ejecutivo, "los logros alcanzados por ENAP en este inédito período de crisis demuestran que las empresas públicas no solo pueden cumplir con su sentido estratégico, sino incorporar criterios de eficiencia y uso adecuado de los recursos que les permitan no ser una carga para el Estado, menos en periodos de estrechez financiera como la que vive el país y el mundo".

"Hemos enfrentado la crisis como corresponde a una empresa responsable, eliminado asesorías, viajes, viáticos, bonos; y también haciendo los cambios estratégicos indicados. Pero el trabajo no está terminado, debemos seguir haciendo nuestros mejores esfuerzos, de modo de instaurar en ENAP una cultura de mejora continua", sostuvo.

Eso sí, Roccatagliata advirtió en el escrito que el escenario sigue siendo muy delicado: "Es un resultado frágil, que hay que cuidar y extremar medidas para que se mantenga. El desafío que tenemos ahora es mantener el timón firme el último trimestre del año, de manera de iniciar el 2021 de la mejor forma posible", dijo.