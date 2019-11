Enap reduce pérdidas y alcanza ahorros por US$ 189 millones al tercer trimestre

Energía

Los resultados positivos se explican por las medidas de eficiencia y racionalización adoptadas por la compañía y la mejoría de los niveles de productividad.

Un alivio en medio de su compleja situación financiera logró Enap. La petrolera estatal consiguió mejorar sus resultados al tercer trimestre de este año, reduciendo sus pérdidas a US$ 13,8 millones, respecto de los US$ 51,7 millones respecto al mismo periodo del año pasado. Además alcanzó ahorros por US$ 189 millones.

La firma reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) utilidades por US$ 4,4 millones a septiembre de este año, lo que se compara positivamente con las pérdidas alcanzadas en el mismo período del año pasado que llegaron a US$ 49,7 millones. Mientras, el EBITDA de la estatal fue de US$ 483 millones frente a los US$ 424 millones anotados en 2018.

Según explicaron desde la estatal, los resultados positivos mostrados por la petrolera se explican por las medidas de eficiencia y racionalización que generaron ahorros por US$ 67 millones, el mejoramiento de los niveles de productividad que posibilitaron ahorros por US$ 66 millones, y otros US$ 56 millones en eficiencias por otros factores.

"Las principales razones que impulsan el mejor desempeño de Enap se relacionan a mejores márgenes, tanto internacionales como a nivel de la propia compañía, asociados a mayor producción de productos valiosos en la Línea de Refinación y Comercialización (R&C), como también a un mayor volumen de producción de la Línea de Exploración y Producción (E&P)", detalló la empresa en su entrega de resultados.

Asimismo, destacó, "las medidas de eficiencia y racionalización adoptadas por la administración contribuyeron a reducir los costos de personal, de distribución y gastos de administración, generando ahorros en los primeros nueve meses de 2019 por aproximadamente US$ 67 millones".