ENAP reporta pérdidas por casi US$ 130 millones y destaca efecto de plan de racionalización de gastos

Energía

La estatal informó que durante el primer semestre sus ingresos disminuyeron un 36% producto de la caída en la demanda, asociada a una "violenta caída" de los márgenes internacionales.

En medio de una delicada situación financiera, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) reportó pérdidas al primer semestre por US$ 129,7 millones frente a los US$ 18,3 millones en utilidades que logró la estatal en igual período del año pasado. El resultado fue valorado por la estatal, considerando que se tenía previsto una pérdida de US$ 244 millones.

Lo anterior, explicó la estatal en un comunicado, "gracias a US$ 115 millones logrados producto del robusto plan de racionalización de gastos que se encuentra impulsando ENAP, así como los cambios estratégicos en el manejo de la compañía". En esa línea, agregó que estos resultados se explican por el "histórico" desplome internacional en los márgenes de refinación, una importante disminución en la demanda local y la fuerte caída de los precios del petróleo a nivel global.

Mientras, los ingresos disminuyeron 35,9% este año, producto de una disminución de un 36,3% en el precio promedio del marcador mundial Brent ICE respecto al primer semestre de 2019 (42,1 US$/bbl versus 66,1 US$/bbl).

Según reportó la petrolera estatal a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el EBITDA a junio de este año fue de US$ 128,2 millones que se compara con los US$ 331 millones obtenidos en los seis primeros meses año 2019. Al respecto, detalló que la línea de Refinación y Comercialización tuvo un aporte negativo de US$ 32,5 millones, la línea de Exploración y Producción contribuyó con US$ 140,7 millones, mientras la línea Gas y Energía lo hizo con US$ 29,1 millones.

El gerente general de ENAP, Andrés Roccatagliata, señaló que "la industria en la que participamos está pasando por el peor año de su historia, ejemplo de ello son Shell, que en el primer semestre de este año perdió US$ 16.437 millones, versus los US$ 2.621 de utilidades del año anterior; Chevron, que mostró pérdidas de US$ 8.270 millones que se comparan con utilidades por US$ 4.305 millones del 2019; o la petrolera argentina YPF, que el año pasado tuvo un resultado cercano a cero y este año perdió US$ 1.215 millones".

Roccatagliata sostuvo que estos son solo algunos ejemplos que grafican lo duro que está siendo este año, con muchas refinerías que han cerrado o disminuido drásticamente su operación. "Frente a esta realidad, hemos realizado profundos cambios que nos han permitido disminuir de manera muy significativa nuestras pérdidas, velando por la salud de todos nuestros trabajadores y además asegurando el abastecimiento del país", recalcó.

La situación de mercado

En su análisis razonado, la estatal abordó la situación de mercado, consignando que durante el segundo trimestre del año el marcador mundial del precio de petróleo crudo, Brent ICE, registró un promedio de 33,2 dólares por barril (US$/bbl) en la Bolsa Intercontinental de Londres, un 51,3% inferior respecto al promedio de igual período de 2019 (68,3 US$/bbl).

En esa línea, indicó que el segundo trimestre del año se iniciaba bajo un contexto en que la demanda global de petróleo caía a niveles históricos a causa de las medidas de confinamiento motivadas por el coronavirus. La Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos (AIE), agregó, estimaba en 29 millones de barriles diarios la caída en la demanda mundial de crudo para abril.

Luego, precisó que la recuperación de la demanda de petróleo y combustibles, a medida que los gobiernos aliviaban las restricciones impuestas por la crisis del coronavirus, sumado al cumplimiento de los recortes de producción de la OPEP, generaron que los precios del Brent Ice promediaran 32,2 US$/bbl en el mes de mayo, esto es, 5,7 US$/bbl superior al mes de abril.

Así, a fines de junio, "se daba a conocer que la producción petrolera de la OPEP caía a su nivel más bajo en 20 años" por los recortes de suministros realizados por Arabia Saudita y otros miembros del cartel en el Golfo Pérsico, superando el 100% del acuerdo. De esta forma, el Brent ICE promedió en junio 40,8 US$/bbl, esto es, 8,5 US$/bbl superior al mes de mayo, y 14,1 US$/bbl superior a los 26,6 US$/bbl del mes de abril.