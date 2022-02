ENAP revierte pérdidas y reporta utilidades por US$ 141 millones en 2021

Energía

Los ingresos aumentaron un 56,5% respecto a 2020, impulsados por el alza en el precio de los combustibles y del crudo a nivel mundial.

Sigue la senda positiva para la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). La estatal reportó a la Comisión para el Mercado Financiero una utilidad de US$ 141 millones para el año 2021, superior en US$ 231,6 millones respecto a la pérdida de US$ 90 millones alcanzada en 2020.

Según argumentó en su análisis razonado, estos resultados se explican por la correcta ejecución del plan estratégico, que considera dentro de sus medidas la optimización del margen; la correcta ejecución del plan de reducción de costos y gastos, el plan de mejora continua instalado y la incorporación de tecnología digital".

Los ingresos aumentaron un 56,5% en 2021 respecto al ejercicio 2020, principalmente por un alza en el precio de los combustibles y del crudo a nivel mundial, así como por un mayor volumen de venta de productos refinados respecto al año anterior.

La compañía indicó que el Ebitda de todo el ejercicio ascendió a US$ 801,5 millones que se compara con US$ 413,6 millones obtenidos en 2020. "Este Ebitda es el más alto obtenido por ENAP en los últimos 20 años", destacaron.

Sobre el comportamiento de las ventas, señalaron que el año pasado se caracterizó por una demanda que estuvo contraída la primera parte del ejercicio y que se recuperó en el segundo semestre, alcanzando en el último trimestre, volúmenes prepandemia.

En un comunicado, el gerente general de ENAP, Andrés Roccatagliata, indicó que han terminado un año con muy buenas cifras, a pesar de la caída en el nivel de ventas ocasionada por el Covid-19 y el continuo incremento en el precio del crudo, "que nos ha ocasionado negativos impactos en costos y necesidades de capital de trabajo".

También, precisaron que se refinanció un 25% de los pasivos de la compañía, mejorando el perfil de vencimiento de deuda, con lo que en 2022 y 2023 se enfrenta a muy bajos vencimientos.

Sobre sus líneas de negocio, Refinación y Comercialización terminó el año con una utilidad después de impuestos de US$ 103 millones, resultado que se explica por un mejor margen de refinación de US$ 300 millones, en conjunto al plan de contención de costos y productividad.

Exploración y Producción, bajo el alero de Sipetrol, generó utilidades por US$ 92 millones; mientras que, en Magallanes, las ganancias alcanzaron US$ 27 millones, que se comparan con las pérdidas por US$ 16 millones de 2020.