Energía Enel adquiere el 73,38% de distribuidora brasileña Eletropaulo El grupo italiano Enel adquirió hoy el 73,38 % del capital social de la distribuidora de energía eléctrica Eletropaulo, la mayor de Brasil por facturación y cuyo control también era disputado por Neoenergía, subsidiaria de la española Iberdrola. Con la conclusión de la transacción, Enel pasará a ser la mayor distribuidora de energía de Brasil, tanto en número de clientes como en base de activos, mientras que Neoenergía quedará en segundo lugar. Enel presentó el pasado miércoles, cuando vencía el plazo para presentar las últimas propuestas, una oferta de 45,22 reales (unos 12,02 dólares) por cada acción de Eletropaulo, mientras que Iberdrola ofreció 39,53 reales (unos 10,5 dólares) por título. La italiana, vencedora en la disputa, desembolsó hoy 5.552,9 millones de reales (unos 1.476,8 millones de dólares) por un total de 122.799.289 acciones de la distribuidora durante una subasta de oferta pública de acciones (OPA) realizada en la Bolsa de Valores de Sao Paulo y en la que tan solo fue registrado el grupo italiano. La compañía venció el pasado miércoles a la brasileña Neoenergía en la disputa por el control de Eletropaulo, que abastece de energía a Sao Paulo, mayor ciudad de Brasil. Ambas empresas presentaron distintas ofertas por las acciones de la compañía desde mediados de abril pasado y entraron en una acérrima disputa que llegó hasta la Comisión Europea, donde Iberdrola presentó una carta con duras acusaciones a Enel. En esa puja también participó Energisa, otra de las grandes distribuidoras de Brasil, pero el pasado 4 de mayo se retiró de manera definitiva por prudencia financiera, según alegó. Enel presentó una propuesta muy superior a la de Neonergía, pero la oferta estaba condicionada, entre otros factores, a la compra de más del 50 % del capital de Eletropaulo, lo que se logró este lunes. El grupo italiano se comprometió además a realizar un aumento en el capital de la distribuidora paulista de al menos 1.500 millones de reales (unos 408,7 millones de dólares). El gran interés por Eletropaulo obedece a que esta distribuidora es la mayor del país en facturación y responsable por abastecer la región metropolitana de Sao Paulo, la mayor y más rica ciudad del país. La puja por el control de Eletropaulo se produjo luego de que la estadounidense AES, su mayor accionista junto al estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, anunciara su interés en vender su participación en la empresa. Con la operación, Enel suma los cerca de 7 millones de clientes de Eletropaulo a los 10 millones que ya tenía en Brasil, con lo que desplazó a Neoenergía (13,5 millones) de la punta de la lista de mayores distribuidoras brasileñas en número de clientes.

