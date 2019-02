Enel Américas pierde más de US$ 1.000 millones en valor de mercado y arrastra al IPSA

Energía

En gran parte por el desplome, el selectivo tuvo su peor jornada en 15 meses.

El anuncio no tardó en hacer eco en el mercado bursátil nacional. Después del anuncio de su aumento de capital de US$ 3.500 millones, las acciones de Enel Américas se desplomaron un 10,30%, su mayor caída diaria desde 2012, cuando Grupo Enersis anunció un aumento de capital de casi US$ 6.000 millones.

Con esto, la compañía de capitales italianos perdió US$ 1.234,3 millones en capitalización bursátil en un solo día.

Tal fue el tropiezo que la Bolsa de Comercio de Santiago anunció la suspensión de la cotización de la acción a partir de las 13.09 horas, solicitando a la compañía informar, “a la mayor brevedad, acerca de cualquier circunstancia especial o hecho relevante que pueda explicar tal variación significativa”. En respuesta, la compañía indicó el anuncio del aumento de capital.

Desde el mundo de los inversionistas coinciden con el origen de este desplome, anticipando una inundación de acciones en el mercado, dicen operadores.

Enel Américas es una de las acciones más pesadas dentro de la nómina del índice S&P/CLX IPSA, por lo que el tropiezo de la acción dejó una huella notoria en la cotización del índice.

El selectivo sumó una baja de 1,88% que lo dejó en 5.372,59 puntos, su menor nivel desde mediados de enero. Además es su peor jornada desde noviembre de 2017, cuando tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales el selectivo tuvo una abrupta caída de casi 6%.

Hasta el cierre del martes, el IPSA avanzaba a paso firme a cerrar febrero con una ganancia de más de 1%. Arrastrado por la caída de EnelAm y el mal desempeño de Falabella (ver nota de la página 20), eso desapareció de un golpe y ahora el índice suma pérdidas con respecto al cierre de enero.