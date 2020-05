Enel Américas registra caída en ingresos de 10% en primer trimestre y descarta impacto significativo por Covid-19

Energía

Una caída de 10,3% registraron los ingresos de Enel Américas en el primer trimestre del año comparado con igual período de 2019, llegando a US$ 3.216 millones por menores cifras en los cuatro países en los que opera la firma. Mientras, las utilidades alcanzaron los US$ 310 millones versus los US$ 316 millones de igual período del año pasado, siendo una baja de sólo 2%.

Según informó la firma a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en su reporte al 31 de marzo, el Ebitda cayó en un 6,7% alcanzando los US$ 848 millones, explicado principalmente por menores resultados en Brasil y en menor medida en Argentina y Perú, lo cual fue parcialmente compensado por un mejor desempeño en Colombia.

El gerente general de Enel Américas y director para América Latina del Grupo Enel, Maurizio Bezzeccheri, recalcó que el Ebitda alcanzó los US$ 848 millones, un 7% menos que en el mismo período de 2019, fundamentalmente por el impacto negativo de la devaluación de las monedas locales frente al dólar.

Sin embargo, indicó que "al aislar el efecto de tipo de cambio, el Ebitda habría aumentado 9% gracias al mejor desempeño de los negocios de distribución y generación", agregando que "en términos de resultado neto alcanzamos US$ 208 millones, un aumento de 2% con respecto al primer trimestre del año pasado".

Enel Américas también abordó en su reporte de resultados del primer trimestre los efectos que ha tenido producto de la crisis sanitaria por el Covid-19. Al respecto, precisó que están tomando todas las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de sus operaciones y resguardar el bienestar tanto de sus trabajadores como de los clientes.

Para ello, agregaron, "hemos implementado medidas tales como teletrabajo para casi el 50% de nuestra dotación y potenciar medios digitales para entregar información y permitir el pago remoto entre otras medidas".

Sin embargo, recalcaron que debido a que el grupo posee un modelo de negocio integrado a lo largo de la cadena de valor, una estructura financiera sólida y un nivel de digitalización que permite garantizar la continuidad de las actividades operativas con el mismo nivel de servicio, "hasta la fecha de presentación de este reporte, no existe evidencia de un impacto significativo por Covid-19 en el grupo".

Bezzeccheri sostuvo que "con las comunidades aledañas a nuestras operaciones estamos colaborando a través de instituciones locales, organizaciones y asociaciones o directamente con las comunidades para asegurar sus necesidades sanitarias y alimentarias". "Estamos en una posición financiera que nos permite enfrentar los desafíos que se presenten en el corto plazo", agregó.