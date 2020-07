Enel Chile prevé impacto financiero en plan estratégico por hasta US$ 450 millones debido a la pandemia

Energía

La italiana proyecta para este año una variación negativa en el EBITDA en relación al inicialmente proyectado. Sin embargo, desestimó un recorte en su plan de inversión.

En medio de la pandemia por el Covid-19, Enel Chile informó impactos financieros en su plan estratégico 2020-2022 aprobado el 26 de noviembre del año pasado, estimando un EBITDA menor entre US$ 350 millones y US$ 450 millones.

Según informó este martes la compañía a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), atendida la situación de este año, incluyendo especialmente factores como los efectos de la pandemia y la adopción de medidas que priorizaran la salud y seguridad, la fluctuación de los tipos de cambio y condiciones hidrológicas, "se proyectan desviaciones en los macro elementos incluidos en el plan estratégico en lo que hace referencia al ejercicio 2020".

Así, revisadas dichas proyecciones en base a las condiciones actuales y los resultados de la compañía al primer semestre de 2020, la italiana prevé para este año una variación negativa en el EBITDA en relación al inicialmente proyectado en rangos de aproximadamente US$ 350 millones a US$ 450 millones. Mientras, en relación al Capex, no se prevén desviaciones significativas respecto de lo informado en noviembre de 2019.

En el hecho esencial enviado a la CMF, el gerente general de Enel Chile, Paolo Pallotti, puntualiza que considerando que las cifras anteriores están basadas en proyecciones de hipótesis que pueden o no verificarse en el futuro, "sus efectos no resultan determinables a esta fecha".