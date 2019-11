Enel eleva inversión en Chile pese a crisis social y valora proceso constitucional

Energía

La compañía subió en 22% su inversión en el país para el período 2020-2022 a US$2.500 millones, enfocados en proyectos renovables. El CEO de la italiana calificó acuerdo para elaborar una nueva Constitución como “forrmidable”.

Desde Roma

La crisis social que vive Chile hace más de un mes fue uno de los tópicos que se tomó ayer la nueva versión del Capital Markets Day 2019 de Enel. De entrada y lejos de encender las alarmas por el acuerdo alcanzado en el país para elaborar una nueva Constitución, el CEO de la italiana, Francesco Starace, calificó el proceso como "formidable" reconociendo incluso la relevancia que tiene que el gobierno entienda y acompañe la evolución social.

"Chile va a vivir un año de cambios constitucionales que, por tradición, hacen que toda la población se reúna para encontrar acuerdos, lo que era esperable, porque la Constitución la escribió la gente de Pinochet y debía cambiar. No es nada extraño que la gente quiera mejorar o ajustar las cosas y creo que ha sido un poco violento, pero existe una legitimidad de lo que se debe hacer", lanzó el ejecutivo en el marco de la presentación del Plan Estratégico 2020-2022 de la compañía, al ser consultado por analistas.

Si bien no profundizó en los hechos de violencia, como el ataque incendio que sufrió el edificio corporativo de la compañía en Santa Rosa, Starace sí ahondó en el debate constitucional. Según planteó, lo positivo es que el país no tenga deuda, por lo que tiene todos los medios para ajustar y adoptar las reformas necesarias para enfrentar las preocupaciones de la gente: "Chile tiene la suerte de que no tiene deuda pública y puede satisfacer lo que pide la población y los mercados lo aplaudirían". Y sentenció: "Será un año de reformas, va a haber turbulencias, pero todos los elementos básicos para hacer las cosas existen y creo que eso va a entregar los resultados esperados".

Pero el análisis no terminó ahí. El máximo ejecutivo de la italiana sostuvo que lo que ocurre en el país es muy serio, relevante y extremadamente positivo para la sociedad chilena, destacando que no hay muchas naciones en el mundo con un diálogo tan profundo en una dimensión constitucional. "Es un país especial y tenemos la suerte de estar ahí", dijo, agregando que "es deber e interés nuestro ayudar al pueblo chileno y a la sociedad chilena a hacerlo en la mejor manera posible y ver el plazo de esto". Eso sí, advirtió que no cree que este proceso sea cuestión de meses, sino de un año o dos para que sea completo. "Es bastante profundo lo que está pasando", afirmó.

Sus palabras hicieron sentido en la estrategia de la eléctrica. En el marco de la presentación de sus perspectivas para el próximo trienio, la compañía anunció un presupuesto global entre 2020 y 2022 de US$ 31.570 millones, con un alza del 11%. Esta vez, el foco estará puesto en descarbonización y la digitalización de la red.

Y la crisis social no se convirtió en una traba para seguir apostando por el país, ya que la compañía aumentó su inversión para Chile desde los US$ 2.050 millones a los US$ 2.500 millones, representando un alza del 22% respecto al plan 2019-2021. El director de Administración, Finanzas y Control del grupo, Alberto de Paoli, precisó que, del total destinado a Chile, US$ 1.870 millones estarán enfocado en inversiones renovables para los próximos tres años involucrando 2 mil MW. Consultado por las conversaciones que está liderando el gobierno para adelantar el plan de descarbonización que alcanzó con las empresas, el cual busca un retiro total del parque a carbón hacia el año 2040, el líder de Enel comentó que "Chile es un país donde la descarbonización ocurrió y está ocurriendo con una velocidad muy importante.

No es algo que se impulsa de un gobierno o de otro. Es algo que la economía chilena describe de manera importante, porque el crecimiento renovable en el país fue tan rápido y tan grande que afectó la térmica con velocidad y creo que va a ser más así".

"Como he dicho antes en caso de Perú, España, Italia, Rusia hacemos el ejercicio años después de ver cuáles son activos que tienen sentido y puede ser que en dos o tres años otros activos fallan el test y vayan a cortar su vida. Puede ser. No tenemos un problema con esto. Lo hacemos en todo el mundo, en Chile también", añadió.

"Latinoamérica es un término abstracto"

Starace abordó la inquietud de los analistas respecto a los conflictos que también viven otros países de la región. Desde el punto de vista macroeconómico, indicó que Latinoamérica es un "término abstracto", porque hay situaciones muy diferentes dentro del continente.

En el caso de Argentina, sostuvo que se esperaba un gobierno peronista y que no cree que se pueda volver a la situación que se vivió con el Presidente Mauricio Macri. Una de las razones de esto, dijo, se debe a las condiciones estrictas del préstamo del FMI, que limitan el nivel de capacidad de maniobra del gobierno. "Desde el punto de vista de la sostenibilidad social, todo esto ha reducido la tensión social en Argentina, si lo comparamos con lo que hubiese sucedido de seguir el gobierno de Macri", reiteró.

Menor presión también ve Enel en Brasil donde valoró el consenso alcanzado por la reforma de pensiones, puntualizando que "no es tan grave la situación como uno lo esperaba".

Italiana desestima impacto por medidores inteligentes

Uno de los hitos que marcó el sector energético en Chile fue la decisión que se tomó en abril de suspender y devolver los cobros asociados a los polémicos medidores inteligentes. Así, se estableció su voluntariedad, a lo que se sumó en los últimos meses que la mayoría de los aparatos instalados no cumplía con el anexo técnico que definía los requisitos que debían tener para ser utilizados bajo esta tecnología. Consultado por la fallida implementación de los medidores inteligentes en el país, el CEO de Enel desestimó eventuales impactos para la compañía. "Cositas pequeñas como el asunto de los medidores no es nada de especial. 300 mil medidores ok es un pilot proyect que vamos a ver en tres años qué hacer con ellos. Están trabajando, trabajan muy bien, ya hay eficiencia en este pequeño trozo de Chile donde están implementando. Estamos contentos de esta pequeña porción, pero no es significativa", se limitó a comentar.

Fallida compra de Chilquinta: "A veces ganas, a veces no"

Pese al interés que mostró Enel en carrera por sumar activos, en septiembre no logró quedarse con la eléctrica peruana Luz del Sur luego de que la estadounidense Sempra Energy decidiera vender el 83,6% de sus acciones a la china Yangtze Power International por US$ 3.590 millones. Un mes más tarde, Sempra anunció la firma de un acuerdo para vender Chilquinta al gigante chino State Grid International Development Limited (SGID), cuya transacción involucra US$ 2.230 millones, dejando nuevamente a la italiana en el camino. Sobre la fuerte irrupción china en la región, el CEO de Enel señaló: "No nos gusta perder, pero ellos ganaron tan claramente con 50% que espero que ganen dinero también". Y agregó: "Tienes que estar en espíritu deportivo en todo esto: a veces ganas y a veces no (...), pero la verdad hay veces que ganamos, incluso con chinos, por esto no es nada especial".