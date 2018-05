Energía Enel Generación ficha como clientes libres a 20 edificios de oficinas clase A Los recintos son administrados por la empresa RES Chile y se podrían sumar nuevas torres. De los 8.800 GWh anuales que representa la demanda total de los clientes eléctricos regulados que pueden migrar al régimen libre, más de 6.500 GWh ya concretaron este cambio. Hoy generadoras y distribuidoras eléctricas están dando lucha cerrada para capturar el equivalente al 26% que permanece como remanente. Enel Generación acaba de ganar una batalla en esta guerra, al adjudicarse un contrato para abastecer a 20 edificios clase A en Santiago, los que son administrados por Real Estate Services (RES Chile), firma dedicada también al corretaje de propiedades comerciales. En este grupo, que en conjunto suma consumos anuales por 40 GWh, destacan Millenium, en Vitacura con Presidente Riesco, y el edificio Arrau en Nueva Las Condes. Estos inmuebles son los primeros de este tipo que desde abril pasado en forma efectiva están siendo abastecidos como clientes libres, ya que la normativa establece que con un año de anticipación el usuario debe avisar a la distribuidora su intención de cambiarse de tipo de suministro, pudiendo negociar en directamente con generadoras. El contrato de abastecimiento eléctrico se trabajó durante todo 2017 y contó con la asesoría del consultor Emoac. “Esta iniciativa nos ha permitido reducir significativamente el valor de las cuentas de consumo eléctrico de los edificios que administramos, beneficiando directamente a los usuarios y copropietarios de dichas instalaciones”, explicó el gerente general de RES Chile, Cristián Bernales Pensa, quien agregó que el acuerdo contempla la posibilidad de incorporar nuevos clientes al mismo convenio. Valter Moro, gerente general del brazo local de generación de la estatal italiana, manifestó que la firma tiene la capacidad de adaptar su oferta a la realidad de sus distintos clientes potenciales. “En Enel tenemos la capacidad de ofrecer suministro de diversa tecnología, con alta flexibilidad y, además, con servicios que se adaptan a las necesidades de los clientes, entregando más valor a un trabajo conjunto entre nosotros y los consumidores”, explicó. Es en el plano de los precios y de las características del servicio a ofrecer, donde se está jugando la batalla para captar a estos nuevos clientes libres. La lucha no sólo es entre las productoras de la electricidad y las distribuidoras, sino que también entre las generadoras. Otros conjuntos de edificios están a la espera de iniciar su abastecimiento como clientes libres. Ese es el caso de otras 40 torres, entre las que figuran Titanium, la sede de CCU y el edificio Huidobro, que adjudicaron una licitación eléctrica privada a AES Gener. Un proceso que avanza El traspaso de clientes desde el régimen regulado al libre, le ha permitido a las generadoras encontrar un espacio para colocar su energía en un escenario de reducción de la demanda de los grandes consumidores tradicionales. En el caso de Enel Generación, durante 2017 ficharon a 112 nuevos clientes, mientras que su brazo de distribución suma otros 61 contratos de este tipo, totalizando abastecimientos por 4,5 TWh como promedio para los próximos cuatro años, que es a la vez el período mínimo que tienen los clientes para poder optar a volver al régimen regulado. En el caso de AES Gener, en doce meses pasaron de 44 a 127 clientes libres, mientras que Colbún sumó la contratación de clientes libres por 1.700 GWh entre octubre de 2016 y diciembre de 2017, convenios que comenzaron a regir entre 2017 y 2018. El año pasado, la eléctrica de los Matte suministró energía a 47 clientes, de los cuales 19 son regulados (empresas distribuidoras) y 28 libres. Noticias Relacionadas Energía Jean-Paul Luksic apuesta por las renovables y la electromovilidad Energía Autoridad en Brasil da luz verde a oferta de Enel por Eletropaulo Energía Lipigas dispuesta a realizar nuevas compras para expandir presencia en la región

[an error occurred while processing the directive]