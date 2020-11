Enel mantiene ritmo de inversión de más de US$ 2.000 millones en Chile y pone foco en hidrógeno verde

Energía

La italiana sostuvo que esperan algunas mejoras en la regulación para abrir nuevas inversiones, sobre todo en las redes y en lo que se refiere al desarrollo de contadores inteligentes.

Sigue firme la presencia del grupo Enel en Chile. Desde Roma y por vía telemática, en el marco del Capital Markets 2020, la italiana anunció este martes que tienen un plan para los próximos tres años de más de 2.000 millones de euros en Chile de inversión, unos US$ 2.375 millones.

Si bien el año pasado la compañía subió en 22% su inversión en el país para el período 2020-2022 a US$ 2.500 millones, desde la firma precisaron que la diferencia de los montos solo se da por diferencia del tipo de cambio, por lo que tienen un objetivo en línea con los planes previos y no reducirán inversiones.

La italiana presentó su Plan Estratégico 2021-2023, con la mirada puesta en 2030, anunciando que a nivel global espera movilizar inversiones de 190.000 millones de euros en los próximos 10 años. Mientras, dentro de tres años, se planea invertir directamente alrededor de 40 mil millones de euros. En Latinoamérica, proyectaron que la capacidad instalada de generación total transitará a representar dentro del grupo desde el 26% en 2020 a 29% en 2034.

En medio de la presentación que se extendió por más de cinco horas, el CEO del grupo Enel, Francesco Starace, puso el foco en el hidrógeno verde, el denominado combustible del futuro y donde ellos proveen la energía eléctrica renovable para el proceso, donde ya tienen proyectos en desarrollo en Estados Unidos, España, Italia y Chile. En este último, junto a AME, ENAP, Siemens Energy y Porsche, buscan impulsar el primer piloto de producción en el país, en la Región de Magallanes.

Al respecto, el grupo prevé integrar electrolizadores con plantas renovables que produzcan electricidad para la venta directa o servicios auxiliares, vendiéndose también hidrógeno verde a clientes industriales. Por esto, la compañía busca aumentar su capacidad de hidrógeno verde a más de 2 GW para 2030.

Starace reflexionó sobre esta nueva irrupción, asegurando que el hidrógeno verde será posible desde un punto de vista competitivo, "lo veremos en los próximos cinco años".

"Se da una situación poco previsible, porque aún no sabemos cuál será el camino de la tecnología, una modular o continuaremos como antes como una economía de escala", puntualizó. Y aunque enfatizó que sería una apuesta "demasiado arriesgada" decir cuál será la mejor decisión, reconoció su preferencia por un modelo distribuido.

Enel también anunció el adelanto de la fecha del fin del carbón desde el 2030 al 2027. Así, se espera que la producción libre de emisiones alcance alrededor del 85% en 2030 desde aproximadamente el 66% estimado en este año. Eso sí, esta medida no tendrá efecto concreto en Chile, ya que la compañía anunció este año el retiro anticipado de las unidades Bocamina I y II, implicando que dejarán de operar en diciembre de este año y en mayo de 2022, respectivamente. En este último caso, 18 años antes respecto al plan original.

El factor regulación

Starace abordó el efecto que tiene la regulación en sus negocios. "Existen mecanismos, pautas demasiado lentas, que suponen cuellos de botellas, de tamaño y en países diferentes, pero son trabas. Ningún país es perfecto, pero este es el punto fundamental a resolver, porque el factor en la actualidad que limita la posibilidad de invertir es éste en un lapso de tiempo determinado", afirmó.

En Chile, en el último año se han implementado políticas como el mecanismo de estabilización de tarifas eléctricas y la que prohíbe el corte de servicios básicos. El CFO de la empresa, Alberto De Paoli, al detallar la inversión en Chile en los próximos tres años y el eventual impacto de las regulaciones en las cifras, dijo esperar "algunas mejoras en la regulación para abrir nuevas inversiones, sobre todo en las redes y en lo que se refiere al desarrollo de medidores inteligentes".

"Todo esto tendrá un impacto sobre estas medidas, pero apoyamos al país en el trabajo al respecto, porque sabemos que eso sirve para darle alivio a la población. Por lo tanto, apoyamos esa situación. Desde luego, nos sirve una trayectoria clara, un camino claro, para promover las inversiones, pero no vamos a reducir las inversiones. Eso es seguro", enfatizó.

"No vemos necesidad de una simplificación

adicional en la estructura de la empresa en Chile"

A toda marcha continúa el proceso que busca fusionar Enel Américas con Enel Green Power (EGP) en la región. "Intentamos simplificar adicionalmente nuestras posiciones de minoría en América Latina. Ya tratamos de hacerlo este año, así que ya verán los efectos de esto en 2021, pero es un proceso que ya arrancó en América Latina hace algunos meses, así que esto debería llevarnos por encima del ratio del 65%, si los otros accionistas están de acuerdo", comentó Starace ante la consulta de los analistas.

De concretarse la fusión de ambos negocios, la italiana subiría a un rango cercano al 75% su participación en la exEnersis. Esto debe ser aprobado en junta de accionistas en diciembre.

En esa línea, dijo que mantendrán las empresas cotizadas en este tipo de contextos, poniendo como ejemplo el caso de Endesa. "Es una empresa cotizada en la Bolsa, muy eficiente, trabaja perfectamente", agregó.

Consultado por lo que vendrá después de esta operación, Starace sostuvo que han completado el trabajo en lo que se refiere a Enel Chile, por lo que no ven necesidad de una simplificación adicional en la estructura de la empresa en Chile.

Según explicó, hay un proceso en curso en la base de activos en los países de Colombia, Perú, Brasil y Argentina. "Este proceso ya ha empezado y sigue con algunos cambios el camino que hemos terminando con éxito en Chile, así que creo que terminará a finales de año y será el final de la simplificación de la empresa en términos de estructuras", sostuvo.

"Vamos a tener una propiedad de Latinoamérica con poco más si la operación sale bien, pero no vemos necesidad de cambios adicionales para cambiar nuestra estrategia de accionista para Enel Chile. No vamos a aumentar la presencia en Chile. Chile está bien así", recalcó.