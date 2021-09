Enel pide a tribunal que acorte plazos para que minoritarios de Pehuenche presenten demanda

Energía

Todo indica que la disputa entre Enel Generación Chile y un grupo de minoritarios de Pehuenche seguirá escalando. En un escrito ingresado este lunes al 19° Juzgado Civil de Santiago, la exEndesa pidió que se aceleren los plazos para que se presenten las demandas que le permitan abordar el tema de fondo de la situación.

Inversiones Tricahue, que tiene el 2,9% de Pehuenche, había ido a esa sede judicial acusando el incumplimiento de un contrato de 2012, por lo que pidió que se decretara una medida precautoria que le impida a la compañía italiana concretar una fusión con su filial.

Ahora, Enel hizo ver que dado que Tricahue tiene 30 días para presentar una demanda, y mientras eso no se haga, no tiene dónde abordar el tema de fondo de las acusaciones. “Enel Generación no tiene actualmente un tribunal al cual acudir para solicitarle que se pronuncie derechamente de sus argumentos”, dijo y dejó ver que esto podría afectar el debido proceso.

Al cierre de esta edición, el tribunal no se había pronunciado sobre la solicitud.