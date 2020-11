Enel y compra de CGE por parte de gigante china: "No creemos que sea una amenaza, es un activo regulado y confiamos en el regulador que sabe cómo hacer su trabajo"

Energía

En medio del proceso de fusión de sus brazos de inversión en la región, el CEO de la italiana, Francesco Starace, aclaró que no ven necesidad de una simplificación adicional en la estructura de la empresa en Chile.

En el marco del Capital Markets de Enel, el CEO del grupo italiano, Francesco Starace, abordó este martes la potencial compra de su competidora CGE por parte de la gigante china State Grid, operación que aún no ha sido notificada a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), pero que ya encendió las alertas en el Congreso por sus posibles riesgos geopolíticos e incluso estratégicos por el interés del Estado chino en Chile.

Consultado en conferencia de prensa, el máximo ejecutivo de Enel aseguró que "no creemos que es una amenaza, es un activo regulado y los activos regulados no forman parte de la competición. No ha cambiado la naturaleza del activo, así que no hay razón de preocupación".

"Creemos que el activo regulado seguirá siendo regulado en Chile como antes, confiamos en el regulador chileno que sabe cómo hacer su trabajo, así que no hay razón de preocupación. No nos preocupa", enfatizó, aludiendo a la revisión de la operación que deberá hacer la autoridad antimonopolio.

También el proceso de fusión de Enel Américas con Enel Green Power en Latinoamérica y el interés de seguir creciendo fue tratado en la cita. Al respecto, Starace indicó que han completado el trabajo en lo que se refiere a Enel Chile. "No vemos necesidad de una simplificación adicional en la estructura de la empresa en Chile", indicó.

Según explicó, hay una simplificación, un proceso en curso en la base de activos en Enel en latinoamérica en los países Perú, Colombia, Brasil y Argentina. "Este proceso ya ha empezado y sigue con algunos cambios el camino que hemos terminado con éxito en Chile, así que creo que se va a terminar, esperamos a finales de año y será el final de la simplificación de la empresa en términos de estructura", sostuvo.

En esa línea, enfatizó que tendrán "una propiedad en Latinoamérica con un poco más si todo sale bien, pero no vemos necesidad de cambios adicionales para cambiar nuestra estrategia de accionistas para Enel Chile". "No vamos a aumentar la presencia en Chile. Chile está bien así", remató.