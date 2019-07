Engie reporta impacto de US$ 63,8 millones en sus utilidades por salida de centrales a carbón

Energía

Pese a este efecto, la empresa registró mejores resultados, alcanzando los US$ 81 millones frente a los US$ 35 millones del año previo.

No sólo Enel Chile sufrió un impacto en sus resultados por el cierre de dos de sus centrales en el marco del plan de descarbonización que fue anunciado en junio. Engie Energía Chile informó que la utilidad neta del primer semestre de este año alcanzó los US$ 80,6 millones, lo que implicó un aumento significativo respecto del mismo período del año previo, cuando anotó los US$ 35 millones.

Según explicó la empresa, este resultado se vio afectado por impactos no recurrentes en el segundo trimestre 2018 y 2019, principalmente por el reconocimiento del menor valor contable de las unidades de generación a carbón (12 y 13 el año pasado; y 14 y 15 este año).

Excluyendo estos impactos, plantearon, la utilidad neta en el primer semestre 2019 habría sido de US$ 144,4 millones, lo que representaría un incremento de 66% en comparación con el primer semestre del año anterior. Así, se dejaron de percibir US$ 63,8 millones.

Engie Energía Chile concretó el pasado 7 de junio la desconexión de las unidades 12 y 13 ubicadas en Tocopilla, las cuales tienen una capacidad total de 170 MW. Se trata de la primera parte del compromiso vinculante que la compañía firmó con el Ministerio de Energía, acuerdo que también incluye el retiro de las unidades N°14 y N°15 (268 MW en total) del complejo Tocopilla, a contar del 01 de enero de 2022, según se cumplan las condiciones acordadas con la autoridad.

Asimismo, en el primer semestre de este año los ingresos operacionales alcanzaron los US$766 millones, un alza de 27% en relación al año 2018, mientras que el EBITDA consolidado avanzó un 53%, llegando a US$285 millones. La empresa explicó que esto se debe principalmente a mayores ventas de energía en el segmento de clientes regulados, producto del aumento en la demanda contratada por las compañías distribuidoras de la zona centro-sur del SEN a partir de 2019, así como también a otros ingresos operacionales.