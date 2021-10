Fin de una era: Rodrigo Castillo deja dirección ejecutiva de gremio eléctrico

Energía

Empresas Eléctricas no ha comenzado la búsqueda. El abogado dijo que estaba cerrando un ciclo de 15 años y que se dedicará a planes personales.

Hace días que se daba como un hecho en la industria: el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, había decidido dejar su cargo para emprender proyectos personales.

La noticia se confirmó este martes, cuando a través de un comunicado, el gremio que aglutina a las distribuidoras eléctricas anunció que Castillo dejaría el 10 de diciembre el cargo, tras 15 años.

En este período -destacó la organización-, Empresas Eléctricas “se consolidó como un actor clave dentro del sector energético chileno y un aporte en la discusión de políticas públicas”.

“Como gremio no podemos sino estar muy agradecidos del enorme aporte que Rodrigo ha representado para nuestra industria en estos años. Su liderazgo y conducción ha permitido poner en valor a nuestra organización y a la distribución eléctrica, de cara a la transición energética que enfrentamos, y también frente a la ciudadanía, generando mayor cercanía y empatía con sus preocupaciones”, dijo el presidente del directorio, Francisco Mualim, en el escrito.

A su vez, Castillo señaló que “estoy cerrando un ciclo profesional de 15 años, que sólo me deja grandes satisfacciones. Estoy orgulloso de todo el trabajo desarrollado en Empresas Eléctricas en este periodo, en el que no sólo debimos enfrentar importantes desafíos como gremio y como industria, sino que, además, me entregó la oportunidad de trabajar junto a grandes profesionales. Cierro este ciclo muy agradecido de Empresas Eléctricas y sus socios”.

El profesional ha sido clave en varias discusiones del sector y le tocó afrontar toda la crisis de los medidores inteligentes, donde sus empresas socias mostraron públicamente sus diferencias de cómo había que afrontar la crisis.

Aunque aún no se definen los pasos a seguir para buscar la persona que lo reemplazará, ha trascendido que algunas personas han sido contactadas de manera informal.

La salida habría sido de mutuo acuerdo, porque Castillo busca impulsar proyectos personales. El abogado está dando clases en la Universidad Adolfo Ibáñez.