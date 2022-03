FNE da luz verde a la creación del consorcio que construirá megalínea Kimal-Lo Aguirre

Energía

ISA, Transelec y China Southern Power Grid International buscan construir y operar línea de 1.500 kilómetros.

La FNE aprobó en Fase 1 y en forma pura y simple la formación de un joint venture entre las empresas ISA, Transelec y China Southern Power Grid International para construir, operar y mantener la nueva línea HVDC de 500 kilovoltios Kimal – Lo Aguirre.

Esta línea tendrá una extensión aproximada de 1.500 kilómetros y permitiría el desarrollo del proceso de descarbonización del país, mediante el flujo de energía desde la zona norte hacia la zona central. Para su construcción, el Coordinador Eléctrico Nacional realizó un llamado a licitación pública internacional, la que fue adjudicada al consorcio conformado por las partes, en atención a que presentaron la mejor oferta económica.

Tras su investigación, que comenzó el 31 de enero pasado, la FNE concluyó que la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia. El análisis consideró, entre otras diligencias, consultas a distintos actores de la industria mediante oficios a transmisoras y 29 generadoras del norte de Chile, declaraciones con autoridades sectoriales, como la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Coordinador Eléctrico Nacional y una solicitud de información a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

En su resolución, la Fiscalía señala que la operación no genera riesgos unilaterales y que tampoco afectaría las futuras licitaciones de líneas de transmisión.

En atención a que la creación del consorcio da origen a un agente económico independiente de las partes, que operará en el segmento de transmisión de electricidad, y uno de sus socios participa en los segmentos de generación y distribución, también se analizaron eventuales riesgos verticales. Al respecto, la Fiscalía concluyó que la materialización de la operación no implica un cambio en la habilidad e incentivos existentes en distribución y generación.

Adicionalmente, la FNE verificó que, una vez que línea Kimal – Lo Aguirre inicie sus operaciones, el consorcio contaría con una participación de mercado de 14,1% en el segmento de líneas de transmisión nacional, pero que la normativa sectorial limita el ejercicio de poder de mercado en esta industria, ya que determina las remuneraciones, el acceso abierto y la calidad de las instalaciones, entre otras variables relevantes para competir. A ello, se suma que las líneas de transmisión presentan características de monopolio natural.

Finalmente, se descartó que la operación pueda incrementar la posibilidad o facilitar el acceso o intercambio de información comercial sensible entre las partes del consorcio.

En su decisión la FNE resuelve oficiar a la SEC para que, dentro de la esfera de sus competencias, analice si la operación daría lugar a una infracción a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley General de Servicios Eléctricos, referido a estas materias.

Las partes

ISA Chile es una sociedad por acciones chilena controlada indirectamente por Ecopetrol -sociedad controlada por el Ministerio de Hacienda de Colombia-, a través de la sociedad Interconexión Eléctrica – ISA (Colombia). A su vez, ISA Chile participa en Interchile S.A., dedicada a las actividades de transmisión eléctrica en el país.

Transelec, y su grupo empresarial, es el principal actor en la actividad de transmisión de energía eléctrica en Chile. Su matriz es la sociedad española ETC Transmission Holdings S.L., que pertenece a un consorcio integrado por los fondos canadienses Canadian Pension Plan Investment Board; British Columbia Investment Management Corp; y Public Sector Pension Investment Board; y por la empresa China Southern Power Grid International Co., Ltd., que es titular del 27,79% de sus acciones.

China Southern Power Grid International (HK) Co., Limited (CSGIHK) es el brazo de inversión internacional perteneciente a China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG), la segunda mayor compañía de energía eléctrica en China. CSGIHK realiza la inversión, operación y gestión de redes eléctricas y la operación de negocios de transmisión y distribución relacionados. El análisis realizado comprendió todas las actividades realizadas por las entidades relacionadas a China Southern Power Grid International (HK) Co., Limited, que forman parte de su respectivo grupo empresarial.