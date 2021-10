FNE recomienda prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución minorista de gas licuado

Energía

Organismo detectó problemas de mercado. Propone tres medidas que harían bajar los precios del gas licuado en cerca de 15% y el de cañería entre 13% y 20%.

Tras más de un año de análisis, la Fiscalía Nacional Económica dio a conocer el informe preliminar del estudio de mercado del gas en Chile, donde analizó el período 2010-2020 específicamente en los segmentos de gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural (GN).

Según informó, la Fiscalía constató la hipótesis planteada al inicio del estudio, en cuanto a que “el mercado del gas en Chile no está funcionando adecuadamente desde una perspectiva competitiva”, y por eso propondrá al gobierno tres recomendaciones.

Esto, porque a su juicio, ellas harían que “el precio de venta al público de cada cilindro de gas licuado debiese disminuir alrededor de 15% y que el precio del gas natural que pagan los clientes de Metrogas debiese bajar entre 13% y 20%”.

En el mercado del GLP se ve baja intensidad competitiva y algunos factores estructurales que hacen que el riesgo de coordinación entre competidores sea alto. Así, propone que se prohiba que las empresas de distribución mayorista de este producto participen, ya sea directa o indirectamente, en la distribución minorista de gas licuado a los consumidores finales.

"Esta prohibición tiene por objeto que los distribuidores minoristas de gas licuado (5.600 actualmente en Chile) puedan vender cilindros de gas de cualquier marca sin estar "atado" a una compañía distribuidora mayorista de GLP", dice un comunicado. Esto afectaría a los principales actores: Gasco, Abastible y Lipigas.

Según explicó, esto impulsaría que los distribuidores mayoristas compitan a través de menores precios por captar distribuidores minoristas que repartan sus cilindros. Esto -agrega- eliminaría la rigidez que existe actualmente en la relación entre estos dos segmentos.

Respecto al gas natural, la FNE propone precisar el régimen de acceso abierto a las redes de transporte de gas natural, para que nuevos actores puedan dinamizar la competencia en la distribución.

Además, respecto a este segmento, propone modificar el cálculo de la tasa máxima de rentabilidad de la distribuidora de gas natural, para considerar la del grupo integralmente integrado.

"La FNE estima que el impacto sería de US$ 181 millones para consumidores en el mercado del gas licuado, lo que equivale a un 15% de su precio actual, mientras que para el gas natural se estima un impacto entre US$ 78 millones y US$ 87 millones para los clientes de Metrogas, lo que se traduce en una reducción de entre 13% y 20% en el precio de este combustible", dijo.