Energía

Ingresos por US$ 1.548 millones, un 8% más que en 2016, alcanzó Colbún durante el ejercicio pasado. Para el último trimestre de 2017, anotó US$ 389 millones, un alza del 5% frente a los US$ 369 millones del mismo período de 2016.

En el caso de las utilidades, la empresa experimentó significativas alzas, con un incremento de un 35% en las cifras a nivel anual, desde los US$ 201 millones de 2016 a los US$ 271 en 2017, y un 58% en el cuarto trimestre, cerrando en US$ 77 millones, frente a los US$ 48 millones de 2016.

La empresa señaló que “mayores ventas físicas a clientes bajo contrato y en el mercado spot, y un mix de generación más eficiente marcado principalmente por una mayor generación hidroeléctrica en comparación a 2016”, son las principales razones para detrás de estas cifras.

Los resultados para Chile anotaron un crecimiento de 10%, finalizando el año en US$ 1.356 millones, cifras que la compañía atribuyó principalmente a “mayores ingresos por ventas de energía y potencia en el mercado spot, mayores ventas a clientes e ingresos por peajes producto de un aumento del cargo único a clientes regulados por el decreto precio nudo publicado en julio 2016”. A esto se suman mayores ingresos operacionales debido principalmente a la porción del impuesto que grava las emisiones de las centrales térmicas traspasada a clientes.

En el caso de Perú las cifras dieron la nota amarga. Las operaciones en el país vecino anotaron una caída del 11%, cerrando en US$ 193 millones. La empresa lo atribuyó al “mayor volumen de ventas en el mercado spot a menores costos marginales”, y a nivel trimestral a “las menores ventas en el mercado spot”. Efecto que, explicaron, “fue parcialmente compensado por mayores ventas a clientes regulados producto del inicio de contratos bilaterales".