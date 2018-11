Ganancias de Copec suben 72,9% al tercer trimestre

Energía

Esto se explica por un aumento en el resultado operacional, especialmente en el sector forestal.

Cuentas alegres saca Copec a septiembre de este año. Al tercer trimestre, la compañía registró ganancias de US$ 923 millones, lo que representa un alza del 72,9% respecto al mismo período del año anterior cuando la cifra llegó a los US$ 533 millones.

Según la compañía, esto se explica principalmente por un aumento en el resultado operacional, especialmente en el sector forestal, donde Arauco mejoró su desempeño producto de mayores ingresos en todas las líneas de negocio, destacando la de celulosa, como consecuencia de mayores precios observados durante los primeros nueve meses del año.

Los ingresos subieron un 19% al anotar US$ 17.912 millones frente a los US$ 15.029 millones que se alcanzaron en igual periodo de 2017.

Desmenuzando los resultados de las principales empresas afiliadas y asociadas, en el sector forestal, Arauco registró una utilidad de US$ 657 millones, representando un alza de US$ 469 respecto al año pasado. Esto, por un resultado operacional que fue superior en US$ 488 millones, asociado a “mayores ingresos en todas las líneas de negocio, destacando la celulosa, producto de precios más altos anotados durante este año”.

En tanto, en el sector combustibles, Copec anotó una utilidad de US$ 110 millones, que contrasta negativamente con los US$ 134 millones del año pasado. La firma explicó que esto se debió a gastos relacionados a la adquisición de ExxonMobil, sumado a una menor participación en asociadas por la pérdida reconocida en la inversión en Sonamar.