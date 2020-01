Ganancias de Gasco subieron más de 20% durante el ejercicio 2019

Energía

El conglomerado ligado a la familia Pérez Cruz dijo que la resolución de la Corte Suprema en que se le obliga a vender 63% de su filial Gasmar, “no afectará el suministro de GLP a la sociedad”.

Respecto a este hecho, Grupo Gasco indicó en su análisis razonado que "esta medida no afectará el suministro de GLP a la Sociedad, dado que se dispone de contratos de largo plazo con Gasmar, permitiendo la continuidad del abastecimiento de gas licuado".

La Corte Suprema decidió en noviembre no acoger una reclamación presentada por Gasco en contra de un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que la obligó, junto a su socia Abastible, a vender sus participaciones en Gasmar, firma dedicada a la importación mayorista de gas licuado (GLP).

